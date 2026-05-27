Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ (по ВМФ) удостоен премии «Лидер года»

Пятый год подряд филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ (по ВМФ) принимает участие в церемонии награждения премией «Лидер года».

Гарантирующий поставщик электроэнергии «Росатом Энергосбыт» совместно с правительством Мурманской области выразили признательность ключевым партнёрам в реализации энергоэффективных проектов, а также организациям, которые ответственно подходят к соблюдению договорных отношений.

Обладателями премии признательности за укрепление партнёрских взаимоотношений между субъектами розничного рынка электроэнергии, распространение положительного опыта ведения политики энергопотребления, надёжного и бесперебойного энергоснабжения Кольского Заполярья стали 22 лауреата.

В номинации «Гарантия надёжности» премии удостоен филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ (по ВМФ).

Премией отмечены ключевые клиенты и партнёры, которым «Росатом Энергосбыт» выражает признательность за плодотворное сотрудничество, реализацию совместных проектов и инициатив в различных сферах и примерное соблюдение договорных обязательств.

Компания «Росатом Энергосбыт» учредила премию «Лидер года» в 2021 году, чтобы отметить своих самых добросовестных и ответственных клиентов.

Фото предоставлено ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).