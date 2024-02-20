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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 09:30

Филиал госфонда «Защитники Отечества» решил 80% вопросов от участников СВО и их семей

Вчера в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о действующей в регионе комплексной системе поддержки защитников Отечества. Так, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» за 8 месяцев работы решил 80% вопросов от участников СВО.

«На этой неделе наша страна отмечает всенародный праздник – День защитника Отечества, который символизирует героическую историю нашей армии и флота, а также нерушимую связь всех поколений наших сограждан, кто доблестно сражался и сражается сегодня за Родину. Сегодня в их рядах военнослужащие, добровольцы, мобилизованные граждане специалисты разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. И наша задача, как государства, стать надёжной опорой для семей защитников, когда они находятся на спецоперации, а также помочь им вернуться к мирной жизни», – подчеркнул глава региона.

В мае 2023 года по Указу Президента Владимира Путина в Мурманской области был открыт филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

«Это уникальный опыт для нашей страны. Фонд помогает и восстановить необходимые документы, чтобы получить меры поддержки, медицинскую помощь, и пройти реабилитацию, а также переобучение. Менее чем за год в Мурманской области в него обратились более двух тысяч человек, было заявлено почти четыре тысячи вопросов, 80% из которых решены, а оставшиеся находятся в отработке, так как на их решение требуется более длительное время», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо филиала госфонда, поддержку семьям мобилизованных и участников СВО оказывает региональный Центр. Он представлен тринадцатью отделениями по всей области и был открыт в ноябре 2022 года.

«За это время сотрудникам центра поступило почти 17 тысяч вопросов. Из них решено 99,4%. Остальные находятся в работе до момента, пока заявитель не будет удовлетворен результатом отработки. Между фондом «Защитники Отечества» и Центром поддержки семей мобилизованных и участников СВО налажено взаимодействие, структуры работают сообща во имя общей цели – помочь нашим защитникам и их родным получить все положенные льготы и вернуться к мирной жизни», – подчеркнул губернатор.

 

Фото (пресс-служба филиала госфонда «Защитники Отечества» в Мурманской области): https://gov-murman.ru

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