Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области осуществляет персональное социальное сопровождение ветеранов СВО

Специалисты филиала оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации. Также Государственный фонд занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов.

Социальные координаторы филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области готовы помочь защитникам Отечества и членам их семей по всем возникающим вопросам:

Шумейко Кристина Владиславовна (тел. 8 911-180-11-45) г. Мурманск;

Шкурко Анастасия Константиновна (тел. 8 953-309-88-17) г. Мурманск;

Ищенкова Любовь Константиновна (тел.8 921-158-06-22) г. Мурманск;

Гусева Екатерина Александровна (8 952-291-97-20) гг. Кировск, Апатиты;

Карабкина Елена Петровна (8 981-301-69-33) Кандалакшский район;

Тарасова Екатерина Валерьевна (8 981-301-92-60) г. Мончегорск;

Попович Наталья Владимировна (8 911-332-28-35) г. Оленегорск;

Скоморохова Валерия Сергеевна (8 911-311-48-96) Кольский район;

Брюхнина Оксана Евгеньевна (8 911-328-31-48) ЗАТО г. Североморск;

Красулина Анна Александровна (8 911-324-11-67) Печенгский район.

Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области расположен по адресу: г. Мурманск, проспект Ленина, 23 корпус 1.

Время работы с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, (личный приём - с 9.00 до 17.00) с перерывом на обед - с 12.00 -13.00.

В Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области можно обратиться по тел. 8 921-037-79-28 и по электронной почте: 51-gosfond@mail.ru.

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457269691%2Falbum-101918803_00%2Frev