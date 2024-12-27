Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии

Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада отремонтировали более 30 линий электропередачи 220 и 330 кВ, расположенных в Мурманской области и Республике Карелия. Это поможет обеспечить высокий уровень надёжности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период и снизит риски технологических нарушений.

Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ Филиала ПАО «Россети» - МЭС Северо-Запада, магистральные ЛЭП, проходящие по территории регионов, имеют важное значение для энергосистемы всего Северо-Запада и обеспечивают передачу электроэнергии от крупнейших объектов генерации. Энергетики установили на ЛЭП более 400 стеклянных изоляторов, которые обладают повышенной механической прочностью и устойчивостью к перепадам температур. Также заменено порядка 700 гасителей вибрации, усилены фундаменты опор, отремонтированы провода и тросы.

Проведена расчистка просек ЛЭП общей площадью свыше 5 тысяч гектаров. Деревья и кустарники в охранных зонах и под проводами представляют угрозу для бесперебойной передачи электроэнергии при сильном ветре и снегопадах. Расчистка просек снижает риски коротких замыканий и повреждений энергообъектов.