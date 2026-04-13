Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» 20 апреля проводит плановые профилактические работы с отключением вещания
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о проведении 20 апреля текущего года плановых профилактических работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате и радиоканалов в аналоговом формате в городе Мурманске, с отключением вещания:
1.00 — 10.00 (мск) – «РТРС-1» (23.1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «РТРС-2» (44.1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «Вести FM» (97,2 FM, 1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «Звезда РВ» (88,0 FM, 1 кВт);
5.00 — 10.00 (мск) – «Радио России» (107,4 FM. 1 кВт);
6.00 — 10.00 (мск) – «Маяк» (103,5 FM, 1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «Радио Вера» (90,4 FM, 1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «Наше радио» (103,0 FM, 1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «Power Хит радио» (104,5 FM, 1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «Дорожное радио» (106,0 FM, 1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «Радио Гордость» (100,6 FM, 1 кВт);
1.00 — 10.00 (мск) – «Радио-Дача» (90,8 FM, 1 кВт).