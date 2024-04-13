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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.24 17:00

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» будет проводить проверку и тестирование системы оповещения ГО и ЧС

Филиал  извещает о проведении плановых профилактических работ 15 апреля на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу: г. Мурманск, ул. Шолохова, 36.

Период проведения

Программа

ТВК/Частота РВ, мощность передатчика

Отключения

01.00-10.00

РТРС-1

23, 1 кВт

Отключение

вещания

01.00-10.00

РТРС-2

44, 1 кВт

01.00-10.00

Вести ФМ

97,2 FM, 1кВТ

01.00-10.00

Звезда РВ

88,0 FM, 1кВТ

05.00-10.00

Радио России

107,4 FM, 1 кВт

06.00-10.00

Маяк

103,5 FM, 1кВТ

01.00-10.00

Радио Вера

90,4 FM, 0,5 кВт

01.00-10.00

Наше радио

103,0 FM, 1 кВт

01.00-10.00

Power Хит радио

104,5 FМ, 1 кВт

01.00-10.00

Дорожное радио

106,0 FM, 1 кВт

01.00-10.00

Оборудование подачи сигналов кабельным операторам

ПАО «Мегафон»,

ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины», ООО «Ситилинк», ООО «ЛайфСтрим», ООО «РС Телеком»

Кратковременные

перерывы подачи

сигнала во время

 переключений,

перезагрузки

оборудования,

 максимальной

общей

продолжительностью

до 60 минут

Как сообщает администрация города Мурманска, с 1.00 до 1.15, во время квартальной спутниковой профилактики на объекте ЦЭТВ Мурманск, техническими специалистами филиала будет проводиться проверка и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир и сеть IP ТВ кабельных операторов телевизионной испытательной таблицы с бегущей строкой «профилактика оборудования» (общей продолжительностью до 1 минуты) с замещением сигналов телерадиоканалов в составе цифровых пакетов программ РТРС-1 в Мурманской области.

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