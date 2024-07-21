Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует об отключении технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о продлении работ по капитальному ремонту (покраске) телевизионной башни, с отключением технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате, радиоканалов: «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит радио», «Наше радио», «Дорожное радио» в аналоговом формате - на объекте вещания Мурманск в период с 22 по 26 июля, в зависимости от погодных условий в ночное время с 1.00 до 5.00 и в дневное - с 10.35 до 17.00, общей продолжительностью не более 8 часов в сутки.

Объект ЦЭТВ Период проведения Программа ТВК/Частота РВ, мощность передатчика Отключения Мурманск с 22.07.2024 по 26.07.2024 01.00-05.00 10.35-17.00 РТРС-1 23, 1 кВт Отключение Вещания ежедневно, не более 8 часов в сутки 01.00-05.00 10.35-17.00 РТРС-2 44, 1 кВт 01.00-05.00 10.35-17.00 Вести FМ 97,2 FM, 1кВТ 01.00-05.00 10.35-17.00 Звезда FM 88,0 FM, 1кВТ 10.35-17.00 Радио России 107,4 FM, 1 кВт 10.35-17.00 Маяк 103,5 FM, 1кВТ 01.00-05.00 10.35-17.00 Радио Вера 90,4 FM, 0,5 кВт 01.00-05.00 10.35-17.00 Наше радио 103,0 FM, 1 кВт 01.00-05.00 10.35-17.00 Power Хит радио 104,5 FМ, 1 кВт 01.00-05.00 10.35-17.00 Дорожное радио 106,0 FM, 1 кВт