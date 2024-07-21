Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует об отключении технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о продлении работ по капитальному ремонту (покраске) телевизионной башни, с отключением технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате, радиоканалов: «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит радио», «Наше радио», «Дорожное радио» в аналоговом формате - на объекте вещания Мурманск в период с 22 по 26 июля, в зависимости от погодных условий в ночное время с 1.00 до 5.00 и в дневное - с 10.35 до 17.00, общей продолжительностью не более 8 часов в сутки.
|
Объект
ЦЭТВ
|
Период
проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота
РВ, мощность
передатчика
|
Отключения
|
Мурманск
с
22.07.2024
по
26.07.2024
|
01.00-05.00
10.35-17.00
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение
Вещания
ежедневно,
не более 8 часов
в сутки
|
01.00-05.00
10.35-17.00
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
01.00-05.00
10.35-17.00
|
Вести FМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
01.00-05.00
10.35-17.00
|
Звезда FM
|
88,0 FM, 1кВТ
|
10.35-17.00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
10.35-17.00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
01.00-05.00
10.35-17.00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
01.00-05.00
10.35-17.00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
01.00-05.00
10.35-17.00
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
01.00-05.00
10.35-17.00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт