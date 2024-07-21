Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует об отключении технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом форматеМилитаризация норвежского севера не приведёт к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект - М. Захарова, официального представителя МИД России
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Мурманская область. Арктика (16+)21.07.24 14:00

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует об отключении технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о продлении работ по капитальному ремонту (покраске) телевизионной башни, с отключением технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате, радиоканалов: «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит радио», «Наше радио», «Дорожное радио» в аналоговом формате - на объекте вещания Мурманск в период с 22 по 26 июля, в зависимости от погодных условий в ночное время  с 1.00 до 5.00 и в дневное - с 10.35 до 17.00, общей продолжительностью не более 8 часов в сутки. 

Объект

ЦЭТВ

Период

проведения

Программа

ТВК/Частота

РВ, мощность

передатчика

Отключения

Мурманск

с

22.07.2024

по

26.07.2024

01.00-05.00

10.35-17.00

РТРС-1

23, 1 кВт

Отключение

Вещания

ежедневно,

не более 8 часов

в сутки

01.00-05.00

10.35-17.00

РТРС-2

44, 1 кВт

01.00-05.00

10.35-17.00

Вести FМ

97,2 FM, 1кВТ

01.00-05.00

10.35-17.00

Звезда FM

88,0 FM, 1кВТ

10.35-17.00

Радио России

107,4 FM, 1 кВт

10.35-17.00

Маяк

103,5 FM, 1кВТ

01.00-05.00

10.35-17.00

Радио Вера

90,4 FM, 0,5 кВт

01.00-05.00

10.35-17.00

Наше радио

103,0 FM, 1 кВт

01.00-05.00

10.35-17.00

Power Хит радио

104,5 FМ, 1 кВт

01.00-05.00

10.35-17.00

Дорожное радио

106,0 FM, 1 кВт

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