Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ

17 июля на объекте ЦЭТВ Мурманск (ул. Шолохова, 36) будут проводиться профилактические работы. В рамках работ будет приостановлено вещание РТРС-1, РТРС-2, «Вести ФМ» - с 2.00 до 11.00; «Радио России» - с 5.00 до 11.00; «Маяк» - с 6.00 до 11.00.

Также возможны кратковременные перерывы подачи сигнала кабельными операторами общей продолжительностью до 15 минут с 2.00 до 5.00: ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Ситилинк», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины».

Кроме того, будет проводиться отключение радиопередающих устройств: с 2.00 до 11.00 - «Солнце», «Звезда ФМ»; с 5.00 до 10.00 - «Радио Вера». С 5.00 до 10.00 будет проведён перевод на резервную антенну без потери мощности с отключением до 7 минут при переходе туда/обратно «Наше радио», «Power Хит радио», «Дорожное радио».