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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.23 12:30

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 16 января

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 16 января на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу: ул. Шолохова, 36 на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате, радиоканалах в аналоговом формате.

Период проведения

Программа

ТВК/Частота РВ, мощность передатчика

Отключения

02.00 – 11:00

РТРС-1

23, 1 кВт

Отключение вешания

02.00 – 11:00

РТРС-2

44, 1 кВт

02.00 – 11:00

Вести ФМ

97,2 FM, 1кВТ

02.00 – 11:00

Звезда РВ

88,0 FM, 1кВТ

05.00 – 11:00

Радио России

107,4 FM, 1 кВт

06.00 – 11:00

Маяк

103,5 FM, 1кВТ

06.00 – 10:30

Радио Вера

90,4 FM, 0,5 кВт

06.00 – 10:30

Наше радио

103,0 FM, 1 кВт

06.00 – 10:30

Power Хит радио

104,5 FМ, 1 кВт

06.00 – 10:30

Дорожное радио

106,0 FM, 1 кВт

02.00 – 11:00

Оборудование подачи сигналов кабельным оператором

ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины».

Кратковременные перерывы подачи сигнала во время переключений, перезагрузки оборудования, максимальной общей продолжительностью до 60 минут

 

В период с 22 часов 15 января до 10 часов 16 января проведение внеплановых работ по модернизации передающей земной станции спутниковой связи, и переход на федеральную версию РТРС-1 на всех объектах вещания, в том числе на объектах Мурманск, Мурманская РС-3, на сети IP/TV кабельных операторов. В период проведения работ возможны 4-8 подрывов РТРС-1 (во время перехода на федеральную версию и переход обратно) длиной 60 секунд каждый день, сообщает администрация города Мурманска.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

 

Комментарии

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