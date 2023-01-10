Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 16 января
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 16 января на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу: ул. Шолохова, 36 на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом формате, радиоканалах в аналоговом формате.
|
Период проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота РВ, мощность передатчика
|
Отключения
|
02.00 – 11:00
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение вешания
|
02.00 – 11:00
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
02.00 – 11:00
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
02.00 – 11:00
|
Звезда РВ
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88,0 FM, 1кВТ
|
05.00 – 11:00
|
Радио России
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107,4 FM, 1 кВт
|
06.00 – 11:00
|
Маяк
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103,5 FM, 1кВТ
|
06.00 – 10:30
|
Радио Вера
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90,4 FM, 0,5 кВт
|
06.00 – 10:30
|
Наше радио
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103,0 FM, 1 кВт
|
06.00 – 10:30
|
Power Хит радио
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104,5 FМ, 1 кВт
|
06.00 – 10:30
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Дорожное радио
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106,0 FM, 1 кВт
|
02.00 – 11:00
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Оборудование подачи сигналов кабельным оператором
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ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины».
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Кратковременные перерывы подачи сигнала во время переключений, перезагрузки оборудования, максимальной общей продолжительностью до 60 минут
В период с 22 часов 15 января до 10 часов 16 января проведение внеплановых работ по модернизации передающей земной станции спутниковой связи, и переход на федеральную версию РТРС-1 на всех объектах вещания, в том числе на объектах Мурманск, Мурманская РС-3, на сети IP/TV кабельных операторов. В период проведения работ возможны 4-8 подрывов РТРС-1 (во время перехода на федеральную версию и переход обратно) длиной 60 секунд каждый день, сообщает администрация города Мурманска.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».