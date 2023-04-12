Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» извещает о проведении плановых профилактических работ 17 апреля

Работы будут проводиться на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу: г. Мурманск, ул. Шолохова, 36.

В рамках проводимых работ будет приостановлено вещание «РТРС-1», «РТРС-2», «Солнце», «Вести ФМ», «Звезда РВ», «Радио Вера», «Наше Радио», «Power Хит радио» — с 2.00 до 11.00; Радио России — с 5.00 до 11.00; Маяк — с 6.00 до 11.00.

Также возможны кратковременные перерывы подачи сигнала кабельными операторами общей продолжительностью до 60 минут с 2.00 до 5.00: ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины».

В период с 2.00 до 2.15 будет проводиться проверка и тестирование систему оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир и сеть IP ТВ кабельных операторов телевизионной испытательной таблицы с бегущей строкой «Профилактика оборудования» (до 2 минут) с замещением сигналов телерадиоканалов в составе цифровых пакетов программ РТРС-1 в Мурманской области.