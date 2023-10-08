Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» ночью 16 октября проведёт проверку и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ 16 октября на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу: ул. Шолохова, 36.
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Период проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота РВ, мощность передатчика
|
Отключения
|
02:00-11:00
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение вещания
|
02:00-11:00
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
02:00-11:00
|
Вести ФМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
02:00-11:00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
02:00-11:00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
05:00-11:00
|
Звезда РВ
|
88,0 FM, 1кВТ
|
06:00-11:00
|
Радио Вера
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90,4 FM, 0,5 кВт
|
02:00-11:00
|
Наше радио
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103,0 FM, 1 кВт
|
02:00-11:00
|
Power Хит радио
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104,5 FМ, 1 кВт
|
02:00-11:00
|
Дорожное радио
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106,0 FM, 1 кВт
|
02:00-11:00
|
Солнце
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52, 1 кВт
|
02:00-05:00
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Оборудование подачи сигналов кабельным операторам
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ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины».
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Кратковременные перерывы подачи сигнала во время переключений, перезагрузки оборудования, максимальной общей продолжительностью до 60 минут
В период времени с 2.00 до 2.30, во время квартальной спутниковой профилактики на объекте ЦЭТВ Мурманск, техническими специалистами филиала будет проводиться проверка и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир и сеть IP ТВ кабельных операторов телевизионной испытательной таблицы с бегущей строкой «профилактика оборудования» (общей продолжительностью до 1 минуты) с замещением сигналов телерадиоканалов в составе цифровых пакетов программ РТРС-1 в Мурманской области.