Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» ночью 16 октября проведёт проверку и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфирИз глубин веков и до наших дней: в Риме вновь открылся дворец Тиберия, которому уже 2000 лет, а израильский сапожник в третьем поколении сохраняет традиционное ремесло своей семьи
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Мурманская область. Арктика (16+)08.10.23 18:00

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» ночью 16 октября проведёт проверку и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о проведении плановых профилактических работ 16 октября на объекте ЦЭТВ Мурманск, по адресу: ул. Шолохова, 36.

Период проведения

Программа

ТВК/Частота РВ, мощность передатчика

Отключения

02:00-11:00

РТРС-1

23, 1 кВт

Отключение вещания

02:00-11:00

РТРС-2

44, 1 кВт

02:00-11:00

Вести ФМ

97,2 FM, 1кВТ

02:00-11:00

Радио России

107,4 FM, 1 кВт

02:00-11:00

Маяк

103,5 FM, 1кВТ

05:00-11:00

Звезда РВ

88,0 FM, 1кВТ

06:00-11:00

Радио Вера

90,4 FM, 0,5 кВт

02:00-11:00

Наше радио

103,0 FM, 1 кВт

02:00-11:00

Power Хит радио

104,5 FМ, 1 кВт

02:00-11:00

Дорожное радио

106,0 FM, 1 кВт

02:00-11:00

Солнце

52, 1 кВт

02:00-05:00

Оборудование подачи сигналов кабельным операторам

ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины».

Кратковременные перерывы подачи сигнала во время переключений, перезагрузки оборудования, максимальной общей продолжительностью до 60 минут

В период времени с 2.00 до 2.30, во время квартальной спутниковой профилактики на объекте ЦЭТВ Мурманск, техническими специалистами филиала будет проводиться проверка и тестирование системы оповещения ГО и ЧС посредством передачи в эфир и сеть IP ТВ кабельных операторов телевизионной испытательной таблицы с бегущей строкой «профилактика оборудования» (общей продолжительностью до 1 минуты) с замещением сигналов телерадиоканалов в составе цифровых пакетов программ РТРС-1 в Мурманской области.

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