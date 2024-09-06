Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о временных отключениях вещания при проведении неотложных работ на технических средствах

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о проведении неотложных работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультикомплексов в цифровом формате, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит Радио», «Наше радио», «Дорожное радио» в аналоговом формате на объекте вещания Мурманск в период с 16 сентября по 2 октября 2024 года в интервалах времени с 12.00 до 14.20 и с 15.00 до 17.00 ежедневно (за исключением субботы и воскресенья).

Объект ЦЭТВ Период проведения Программа ТВК/Частота РВ, мощность передатчика Отключения Мурманск с 16.09.2024 по 02.10.2024



(кроме сб. и вс) 12:00-14:20 15:00-17:00 РТРС-1 23, 1 кВт Отключение вещания 12:00-14:20 15:00-17:00 РТРС-2 44, 1 кВт 12:00-14:20 15:00-17:00 Вести FМ 97,2 FM, 1кВТ 12:00-14:20 15:00-17:00 Звезда FM 88,0 FM, 1кВТ 12:00-14:20 15:00-17:00 Радио России 107,4 FM, 1 кВт 12:00-14:20 15:00-17:00 Маяк 103,5 FM, 1кВТ 12:00-14:20 15:00-17:00 Радио Вера 90,4 FM, 0,5 кВт 12:00-14:20 15:00-17:00 Наше радио 103,0 FM, 1 кВт 12:00-14:20 15:00-17:00 Power Хит радио 104,5 FМ, 1 кВт 12:00-14:20 15:00-17:00 Дорожное радио 106,0 FM, 1 кВт