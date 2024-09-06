Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о временных отключениях вещания при проведении неотложных работ на технических средствахРедакция «Арктик-ТВ» ищет ОПЕРАТОРА
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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.24 16:00

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о временных отключениях вещания при проведении неотложных работ на технических средствах

Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о проведении неотложных работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультикомплексов в цифровом формате, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит Радио», «Наше радио», «Дорожное радио» в аналоговом формате на объекте вещания Мурманск в период с 16 сентября по 2 октября 2024 года в интервалах времени с 12.00 до 14.20 и с 15.00 до 17.00 ежедневно (за исключением субботы и воскресенья). 

Объект

ЦЭТВ

Период

проведения

Программа

ТВК/Частота

РВ, мощность

передатчика

Отключения

Мурманск

с 16.09.2024 по 02.10.2024

(кроме сб. и вс)

12:00-14:20

15:00-17:00

РТРС-1

23, 1 кВт

Отключение

вещания

12:00-14:20

15:00-17:00

РТРС-2

44, 1 кВт

12:00-14:20

15:00-17:00

Вести FМ

97,2 FM, 1кВТ

12:00-14:20

15:00-17:00

Звезда FM

88,0 FM, 1кВТ  

12:00-14:20

15:00-17:00

Радио России

107,4 FM, 1 кВт

12:00-14:20

15:00-17:00

Маяк

103,5 FM, 1кВТ

12:00-14:20

15:00-17:00

Радио Вера

90,4 FM, 0,5 кВт

12:00-14:20

15:00-17:00

Наше радио

103,0 FM, 1 кВт

12:00-14:20

15:00-17:00

Power Хит радио

104,5 FМ, 1 кВт

12:00-14:20

15:00-17:00

Дорожное радио

106,0 FM, 1 кВт

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