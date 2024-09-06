Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» сообщает о временных отключениях вещания при проведении неотложных работ на технических средствах
Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» уведомляет о проведении неотложных работ на технических средствах, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультикомплексов в цифровом формате, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «НАЦИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ЗВЕЗДА-FM», «Радио Вера», «Пауэр Хит Радио», «Наше радио», «Дорожное радио» в аналоговом формате на объекте вещания Мурманск в период с 16 сентября по 2 октября 2024 года в интервалах времени с 12.00 до 14.20 и с 15.00 до 17.00 ежедневно (за исключением субботы и воскресенья).
|
Объект
ЦЭТВ
|
Период
проведения
|
Программа
|
ТВК/Частота
РВ, мощность
передатчика
|
Отключения
|
Мурманск
с 16.09.2024 по 02.10.2024
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
РТРС-1
|
23, 1 кВт
|
Отключение
вещания
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
РТРС-2
|
44, 1 кВт
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
Вести FМ
|
97,2 FM, 1кВТ
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
Звезда FM
|
88,0 FM, 1кВТ
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
Радио России
|
107,4 FM, 1 кВт
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
Маяк
|
103,5 FM, 1кВТ
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
Радио Вера
|
90,4 FM, 0,5 кВт
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
Наше радио
|
103,0 FM, 1 кВт
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
Power Хит радио
|
104,5 FМ, 1 кВт
|
12:00-14:20
15:00-17:00
|
Дорожное радио
|
106,0 FM, 1 кВт