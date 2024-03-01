Филиалу «Макаровки» на Мурмане – 65 лет

С юбилеем коллектив Мурманского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова поздравил депутат областной Думы Михаил Белошеев.

Парламентарий отметил, что за это время образовательное учреждение подготовило тысячи высококвалифицированных и востребованных специалистов морских профессий.

Он поблагодарил преподавателей за их труд и любовь к своему делу, профориентационную работу и вклад в развитие кадетского движения в регионе, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов.

Благодарственные письма Мурманской областной Думы вручены директору филиала Роману Рябченко, заместителю директора по общим вопросам Андрею Титову, менеджеру Морского учебно-тренажерного центра Алене Морозовой.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29573/