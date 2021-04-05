Филигранная работа: пятый КейпСайз в ММТП с начала года и новый рекорд погрузки железорудного концентрата

В Мурманском морском торговом порту успешно обработан пятый в 2021 году КейпСайз. При этом был установлен новый производственный рекорд. На причале №9 грузового района №1 АО «ММТП» на борт судна «AQUANAVIGATOR» погружено 101936 тонн железорудного концентрата (ЖРК), произведенного АО «Ковдорский ГОК». Отметим, что предыдущий подобный рекорд был достигнут в сентябре 2020 года и составил 94621 тонну ЖРК.

Генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов отметил, что по итогам аналогичного периода прошлого года Мурманский морской торговый порт обработал два морских гиганта класса КейпСайз. Таким образом, можно говорить о продолжающемся росте интереса грузо- и судовладельцев к возможностям ММТП в обработке крупнотоннажных судов.

«За любым подобным рекордом стоит длительный кропотливый труд всего коллектива АО «ММТП», наших партнеров АО «СУЭК», АО «МХК «ЕвроХим» и АО «РЖД». Установленный рекорд стал продолжением успешной и эффективной работы компании в транспортно-логистической цепочке поставок отечественной продукции на ведущие мировые рынки через Мурманский морской торговый порт», - сказал Алексей Рыкованов.

Особая роль в новом успехе принадлежит коллективу укрупненной комплексной бригады №30 грузового района №1 под руководством бригадира Кайума Хайруллова и стивидорной группе под руководством Ивана Кошкина. Как рассказал начальник грузового района №1 АО «ММТП» Андрей Ризниченко, обработка такого судна из-за его габаритов (длина – 292 метра, ширина – 45 метров, дедвейт – 179905 тонн) требует максимальной концентрации организационных и производственных сил, а также грамотного взаимодействие стивидоров грузового района и администрации судна.

После проведения погрузочных работ на причале №9, судно было перешвартовано к глубоководным причалам грузового района №2, где было успешно дозагружено до расчётных показателей. В настоящее время балкер «AQUANAVIGATOR» вышел из Кольского залива и направился в порты Китайской Народной Республики.