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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.22 13:00

Фильм, фильм, фильм: какие специалисты нужны российской киноиндустрии, а также в каких городах на них самый высокий спрос

С января по август 2022 года российские работодатели разместили более 5000 вакансий, связанных с киноиндустрией, телевидением и анимацией. Это на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

День российского кино — профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа в Российской Федерации. Отмечается ежегодно 27 августа. Аналитики hh.ru узнали, каких специалистов ищут работодатели, связанные с киносферой, а также в каких регионах страны проще всего найти работу в кино и телесфере.    

С января по август 2022 года российские работодатели разместили более 5000 вакансий, связанных с киноиндустрией, телевидением и анимацией. Это на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Судя по количеству вакансий, связанных с киносферой, наибольший спрос в кадрах испытывают работодатели из Москвы (53% рабочих предложений в киносфере), Санкт-Петербурга (12% вакансий), Татарстана (5%), Башкирии (4%), а также Нижегородской области (3%). Также в топ-10 вошли регионы Сибири и Урала. Наименьший спрос на киноработников зафиксирован в Смоленской, Ульяновской, Владимирской, Калужской, Липецкой области – в этих регионах размещено менее 1% вакансий в сфере телевидения и кино.

В свою очередь на регионы СЗФО приходится 12,9% вакансий, связанных со сферой кино от всего объема по стране в этом году. Меньше всего рабочих в киноиндустрии размещено в Коми, Архангельской, Мурманской и Ленинградской области - менее 1%. Держится спрос на новых работников в Калининградской области и Санкт-Петербурге (наглядно на диаграмме).

Кроме традиционных для киносферы профессий: актёров, режиссёров, сценаристов, операторов, звукорежиссёров и киномехаников, контролёров компании ищут и других специалистов. Так, работодатели из киноиндустрии, телесферы и мультипликации массово размещают вакансии для технических, ИТ и диджитал-специалистов: аниматоров, инженеров вещания, механиков, smm-менеджеров, инженеров по защите информации или кибербезопасности, иллюстраторов

Стриминговые сервисы активно ищут ИТ-специалистов и административный персонал: аналитиков, специалистов поддержки пользователей, системных администраторов, специалистов клиентских сервисов, дизайнеров

Примечательный факт: 37% трудящихся жителей СЗФО в ходе опроса hh.ru заявили, что считают просмотр сериалов и фильмов идеальным отдыхом от работы.

Фото: https://vk.com/northern_character?z=photo-156363751_457247799%2Fwall-156363751_3071

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