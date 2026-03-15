Фильм из Мурманска вышел в китайский прокат

«Дельные люди. Арктика» и ещё четыре документальных российских фильма, снятых при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК), стали победителями Конкурса игровых короткометражных фильмов разных лет. Они отражают жизнь нашей страны в разных ее частях, подчеркивая культурное, географическое, этническое многообразие и богатство исторического наследия народов, проживающих на ее территории.

Все пять фильмов китайский зритель увидит на» iQIYI2. Это крупнейшая китайская платформа потокового видео, принадлежащая компании «Baidu», с аудиторией более 100 миллионов абонентов.

«Дельные люди. Арктика» – это альманах из четырёх новелл – портретов современных героев: «Женские уроки владения бензопилой», «Мореходы», «Дом, который построил Блэк» и «Счастливые на всю голову». Команда проекта: режиссеры Елена Васюкова и Никита Чисников, автор сценария Светлана Солдатова, продюсер Светлана Осминина, оператор-постановщик Сергей Пашков. Производство: «Арт Медиа Сервис» совместно с Продюсерским центром «Северный характер» по заказу Фонда поддержки регионального кинематографа.

Альманах мурманских кинематографистов китайские зрители увидят уже 2 апреля.

