Фильм «Команда мечты» выходит в повторный прокат на нескольких языках

С 28 апреля при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в повторный всероссийский прокат выйдет семейный спортивный фильм «Команда мечты» (6+), снятый при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов России. Собранные средства от повторного кинотеатрального проката будут направлены на гуманитарную помощь в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Фильм «Команда мечты» (6+) выйдет в уникальном формате: в год культурного наследия народов России впервые в истории отечественного проката картина будет выпущена в оригинальном звучании на русском языке, а также в профессиональном многоголосом дубляже на чеченском, татарском и якутском языках. «Команда мечты» сможет стать отличным инструментом сохранения культуры и языков народов России.

Кстати, режиссёр фильма «Команда мечты» Филипп Абрютин и продюсер Оксана Лахно приезжают в Мурманск на этой неделе на Международный Форум искусства и кино «Северный характер: ИНКультура».

13 апреля с 19.00 до 20.00 в фестивальном зале ДК народного творчества им. С.М. Кирова Филипп Абрютин вместе с режиссёром фильма «Хармс» Иваном Болотниковым даст мастер-класс на тему «Герои в современном кинематографе. Как найти и написать вдохновляющую историю для фильма?». Также на форуме Филипп Абрютин представит спортивную драму «Дьулуур: мас-рестлинг» (12+), которую он продюсировал.

Фильм можно будет увидеть 14 апреля в 19.30 в кинотеатре «Мираж Синема» в Мурманск Молле (зал № 9, вход свободный). А всероссийский прокат фильма начнётся в июне.