Фильм «Купе номер 6» стал обладателем Гран-при МКФ «Северный характер»Игроки хоккейного клуба «Мурман» одержали уверенную победу над соперниками из ульяновской «Волги»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.21 13:00

Фильм «Купе номер 6» стал обладателем Гран-при МКФ «Северный характер»

В Мурманске ХIII международный кинофестиваль «Северный характер» завершился торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов. В конкурсную программу в этом году отобрано 89 работ.

Обладателем Гран-При стал фильм «Купе номер 6» (Финляндия, Эстония, Россия, Германия) режиссёра Юхо Куосманена. Сценарист – Андрис Фельдманис. В главных ролях – Сейди Хаарла и Юрий Борисов.

Фильм ранее получил Гран-при Каннского международного кинофестиваля и рассказывает о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку с грубоватым российским шахтером. Несколько эпизодов фильма снимались в Мурманске в 2020 году. В съёмках принимали участие мурманчане.

В категории «Документальный фильм до 90 минут» победителем стала российская картина «Агафья» (Частное лицо Павел Селин, г. Москва, Россия). Режиссер – Павел Селин.

В Номинации «Документальный фильм до 60 минут» победителем признана картина «Жили двенадцать разбойников» (Студия "Пассажир", г. Москва, Россия). Режиссер, сценарист – Светлана Стасенко.

Лучшей телевизионной программой стала «Голос Агнеты» (НРК Сапми, Норвегия).

В номинации «Полнометражный игровой фильм» победу одержала картина «Архипелаг» (АО «ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», г. СанктПетербург, Россия). Сценаристы – Светлана Саликова, Михаил Малахов (мл.), режиссёры - Алексей Тельнов, Михаил Малахов (мл).

В номинации «Короткометражный игровой фильм» победителем стала картина «Снег» (Частное лицо Олейник Елена, г. Москва, Россия) Сценаристы - Эдуард Овечкин (автор рассказа), Алена Олейник, Юлия Токарева, Борис Мамлин, режиссёр - Алена Олейник.

Специальный приз за лучшую режиссерскую работу присужден Виктору Рыжакову за картину «День мертвых» (Eastwood Agency, г. Москва, Россия).

Лучшей операторской работой признан фильм «Все будет хорошо?» оператор Карл Кристиан Лейн Стормер, (IT'S GONNA HAPPEN, Норвегия).

Также специальным дипломом жюри отмечены фильмы «Молодые и напуганные» (Инди Фильм АС, Норвегия), «Знаменный роспев» (сценарист, режиссер - Филипп Орлянский), «Последний поцелуй» (Частное лицо Эрадж Нидоев, Россия – Таджикистан).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:30«Ярмарка тщеславия». Художественный сериал, 4 серия (16+)20:20«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:50«Мой друг дельфин Эхо». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается наибольшее снижение цен на свежую белокочанную капусту, морковь и картофель-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,3 рубля, доллар подрос почти на 99 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок № 2 включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты обратили внимание на необходимость создания парковочных мест у социально значимых объектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика