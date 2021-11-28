Фильм «Купе номер 6» стал обладателем Гран-при МКФ «Северный характер»

В Мурманске ХIII международный кинофестиваль «Северный характер» завершился торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов. В конкурсную программу в этом году отобрано 89 работ.

Обладателем Гран-При стал фильм «Купе номер 6» (Финляндия, Эстония, Россия, Германия) режиссёра Юхо Куосманена. Сценарист – Андрис Фельдманис. В главных ролях – Сейди Хаарла и Юрий Борисов.

Фильм ранее получил Гран-при Каннского международного кинофестиваля и рассказывает о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку с грубоватым российским шахтером. Несколько эпизодов фильма снимались в Мурманске в 2020 году. В съёмках принимали участие мурманчане.

В категории «Документальный фильм до 90 минут» победителем стала российская картина «Агафья» (Частное лицо Павел Селин, г. Москва, Россия). Режиссер – Павел Селин.

В Номинации «Документальный фильм до 60 минут» победителем признана картина «Жили двенадцать разбойников» (Студия "Пассажир", г. Москва, Россия). Режиссер, сценарист – Светлана Стасенко.

Лучшей телевизионной программой стала «Голос Агнеты» (НРК Сапми, Норвегия).

В номинации «Полнометражный игровой фильм» победу одержала картина «Архипелаг» (АО «ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», г. СанктПетербург, Россия). Сценаристы – Светлана Саликова, Михаил Малахов (мл.), режиссёры - Алексей Тельнов, Михаил Малахов (мл).

В номинации «Короткометражный игровой фильм» победителем стала картина «Снег» (Частное лицо Олейник Елена, г. Москва, Россия) Сценаристы - Эдуард Овечкин (автор рассказа), Алена Олейник, Юлия Токарева, Борис Мамлин, режиссёр - Алена Олейник.

Специальный приз за лучшую режиссерскую работу присужден Виктору Рыжакову за картину «День мертвых» (Eastwood Agency, г. Москва, Россия).

Лучшей операторской работой признан фильм «Все будет хорошо?» оператор Карл Кристиан Лейн Стормер, (IT'S GONNA HAPPEN, Норвегия).

Также специальным дипломом жюри отмечены фильмы «Молодые и напуганные» (Инди Фильм АС, Норвегия), «Знаменный роспев» (сценарист, режиссер - Филипп Орлянский), «Последний поцелуй» (Частное лицо Эрадж Нидоев, Россия – Таджикистан).