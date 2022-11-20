Фильм «Межсезонье» стал обладателем Гран-при ХIV международный кинофестиваля «Северный характер»

ХIV международный кинофестиваль «Северный характер» завершился торжественной церемонией награждения победителей и лауреатов. В конкурсную программу в этом году отобрано 95 работ.

Обладателем Гран-При стал фильм «Межсезонье» (Россия) режиссёра Александра Ханта. Криминальная мелодрама по реальной истории о юношеском бунте. В ролях: Женя Виноградова, Игорь Иванов, Ольга Саханова, Жанна Пугачева, Константин Гацалов.

В номинации «Полнометражный фильм» победителем признан фильм «Подельники» режиссёра Евгения Григорьева (кинокомпания «Первое Кино», г. Москва, Россия).

Диплом 1 степени получил фильм «Плакать нельзя» режиссёра – Натальи Назаровой (Nota Bene Film Group, Россия).

В номинации «Сериал» победителем признан многосерийный фильм «Полярный», два первых сезона которого снимались в Мурманской области. Режиссёры - Михаил Старчак, Константин Статский («123 продакшн», г. Москва, Россия). В ближайшее время кинокомпания начнёт в нашем регионе съёмки третьего сезона.

Диплом 1 степени получил сериал «Везёт» режиссёра Владимира Щеголькова, который снимался в Мурманске («Студия Чеховъ», АВК продакшн», г. Москва, Россия).

Диплом 1 степени получил и сериал « Эльбрус. Точка невозврата». (онлайн-кинотеатр «Иви», студия производства документальных фильмов «ТОК», г. Москва, Россия). Режиссёр - Кирилл Верхозин.

В категории «Документальный фильм до 90 минут» победителем стала лента «Когда тает снег» режиссёра Алексея Головкова («Эон Фильм», г. Санкт-Петербург, Россия).

Диплом 1 степени получил фильм «Руками» режиссёра Евгения Григорьева (кинокомпания «Первое Кино», г. Москва, Россия).

В Номинации «Документальный фильм до 60 минут» победителем стал фильм «Антарктида. Станция Восток: в преддверии будущего». Режиссёры - Александр Мельник, Антон Мельник (кинокомпания «Андреевский флаг», г. Москва, Россия).

Диплом 1 степени получил фильм «Черный вагон» режиссёра - Адилета Каржоева (Кыргызстан).

Лучшей телевизионной стала программа «Белые призраки» («ПЦ ВКСР», г. Москва, Россия). Режиссёр - Ева Белова.

Диплом 1 степени получила программа «Горизонт приключений. Север».

(«ТПО Ред Медиа», г. Москва, Россия). Режиссёр - Евгений Кривцов.

В номинации «Короткометражный игровой фильм» победителем стала картина «Сочинение на тему» (г. Москва, Россия, 2021). Режиссёр - Светлана Макарова.

Диплом 1 степени получил фильм «Уличное освещение» («Телеканал ТНТ4», г. Москва, Россия, 2021). Режиссёр - Владислав Иконников.

Специальный приз за лучшую режиссёрскую работу присуждён фильму «Подельники» режиссёра Евгения Григорьева.

Лучшей операторской работой признан фильм «Спящая красавица» (оператор Григорий Яблочников, режиссёр - Яна Недзвецкая, кинокомпания «Олимп Фильм», г. Москва, Россия).

Специальный приз «За лучшее освещение темы детей/молодёжи» получил фильм «Велга» (студия «Автор», г. Москва, Россия), режиссёр - Анастасия Нечаева.

Специальный приз «За лучшее освещение темы культуры» получил фильм «Перфоманс» (Башкортостан, Россия), режиссёр - Кирстен Гайнет.

Специальный диплом жюри вручён фильму «Незамерзающий порт надежды» (Студия «Волшебная гора», г. Москва, России). Режиссёр - Дарья Хренова.

Специальный приз «За лучшую женскую роль» получила актриса Светлана Чуйкина, сыгравшая в фильме «Плакать нельзя».

Специальный приз «За лучшую мужскую роль» получил Павел Харланчук за роль в фильме «Аттракцион» (Москва, Россия). Режиссёр - Радик Кудояров

Специальный приз «За лучшую роль второго плана» получил Константин Гацалов за роль в фильме «Межсезонье».

Специальный приз правительства Мурманской области «На севере кино снимать» получил фильм «На выдохе» (Ссудия «ВГИК-дебют», Москва, Россия). Режиссёр Ринат Махмудов. Фильм снимался в прошлом году в Мурманске и действие фильма также происходит в столице Заполярья.

Специальный диплом «За яркое актерское воплощение драматургического конфликта» вручен актёрам фильма «Цена вопроса» Алексею Башкирову и Илье Сирину (АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер», г. Мурманск), режиссёры - Григорий Шаханов, Андрей Костенников.

Специальный диплом Мурманского регионального отделения «Союз журналистов России» «За журналистскую работу, испытанную Крайним Севером» получил фильм сценариста Владимира Кострова «Сам себе гид. Контрасты Рыбачьего». (Филиал ФГУП «ВГТРК ГТРК «Мурман», г. Мурманск, Россия).

Приз Центра развития кинопроизводства Мурманской области «Ближний план» - за лучшую работу кинематографистов Мурманской области получил фильм «Капитан и Пинагор» (Бородина Кристина, г. Мурманск, Россия). Режиссёр - Екатерина Мавлютова.

Диплом «Академии телевидения» и радио Армении получили: фильм «Край земли» режиссёра Светланы Стасенко (Москва, Россия), фильм «От двери к двери» режиссёра Рохит Хайтан (Индия), «В краю вепсов» (студия «Скальная 20», Мурманск, Россия) режиссёра Ярослава Ломакина.

Напомним, фестиваль проходит с 14 по 20 ноября. Организатором кинофестиваля является Продюсерский центр «Северный характер» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Мурманской области. Мероприятие проходит в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг.

Жюри отсмотрело 95 работ. Это 4 сериала, 8 полнометражных фильмов, 8 документальных фильмов до 90 минут, 16 фильмов до 60 минут, 14 ТВ программ, 35 короткометражных фильмов.

Страны-участники: Россия, Иран, Индия, Кыргызстан, Казахстан, Швеция. Есть работа из Испании, созданная совместно с Россией.

Международное жюри в этом году представлено в самом большом составе – в количестве 10 человек из России, Белоруссии, Швеции, Армении, Сербии и России, двое – из Мурманска.

На фестиваль приезжал режиссёр Иван И. Твердовский, который снимает в Печенгском районе Мурманской области полнометражный фильм «Кликушество». Он представил северянам работы мастерской своих выпускников.