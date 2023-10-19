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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.23 13:00

Фильм «Мой Север», снятый при поддержке АО «ММТП», - финалист Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2023. Идёт народное голосование

На сайте Международной Премии #МЫВМЕСТЕ опубликован список финалистов 2023 года. Организаторы отмечают, что в ходе заявочной кампании было получено почти 40 тысяч заявок, что на 5 тысяч больше, чем в 2022 году.

Финалистами премии стали 128 лучших социальных проектов из 48 регионов России. В их число вошёл короткометражный фильм «Мой Север» Юлии Крыловой. Фильм выиграл грант губернатора Мурманской области и получил поддержку со стороны АО «Мурманский морской торговый порт».

«Это история о семье, о ценностях, которые есть в жизни каждого человека, и о том, что все можно спасти, опираясь на себя. Если ты идёшь к цели, то твоё желание может сделать многое», - рассказывала о работе Юлия Крылова.

Съёмки фильма проходили в Терибирке, Мишуково, Мурманске. Над проектом трудились более 20 человек, в том числе, работники Мурманского морского торгового порта Алексей Бакунов и Александр Куфенко.

«Премия #МЫВМЕСТЕ ежегодно вызывает огромный интерес: конкурс в этом году составил 310 человек на место, – сказал председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев. - Для участия в региональном этапе было отобрано 11963 проекта, почти две тысячи человек прошли дальше. И теперь мы знаем, какие 128 проектов из всех заявленных были оценены наиболее высоко экспертами. Поздравляю всех, кто достойно прошёл квалификационные испытания, проявил свои компетенции на самом высоком уровне и прошёл в финал. Прохождение в финал - уже победа, ведь каждый финалист получает возможность пройти годовую образовательную программу в 2024 году и войти в сообщество лучших проектов премии всех сезонов. Сегодня мы дали старт и народному голосованию, которое вместе с оценкой жюри определит победителей премии. Все проекты достойные, уникальные и нужные нашей стране. Давайте максимально поддержим их».

Народное голосование проходит с 16 октября по 6 ноября и станет важным этапом финала Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2023. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов по итогам народного голосования, получат дополнительные баллы, которые суммируются с оценкой жюри. В 2022 году в народном голосовании приняли участие более 145 тысяч человек. Результаты покажут, какие проекты получат общественное признание и массовую поддержку.

Для того, чтобы поддержать проект следует выполнить следующие шаги:

1. Необходимо зарегистрироваться или войти в свой аккаунт на платформе ДОБРО.РФ, привязать социальную сеть или аккаунт из госуслуг и выбрать направление добровольческой деятельности.

2. Зайти на сайт https://dobro.ru/vote/wearetogether.

3. Найти (выбрать) понравившийся проект. Можно использовать поиск по автору или названию проекта, населенному пункту или региону, а также по треку и номинациям. Дополнительно доступны фильтры по направлениям проекта, национальным целям и целевым показателям.

4. Чтобы изучить подробную информацию о проекте, нужно нажать кнопку «Подробнее». На открывшейся странице будут представлены описание, цели и результаты проекта.

5. Нажать кнопку «Проголосовать».

Ссылка на проект: https://dobro.ru/project/10077984

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253528%2Fwall-149919532_3474

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