Фильм о мурманском бренд-шефе покажут в Сочи

18 сентября на Форуме современной журналистики «Вся Россия – 2025» в Сочи состоится показ фильма мурманской киностудии «Дом, который построил Блэк» (12+).

XXIX Форум современной журналистики «Вся Россия–2025», организованный Союзом журналистов России, — это крупнейшее ежегодное мероприятие, где собираются журналисты всех регионов России и многих стран мира.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, форум пройдёт с 15 по 21 сентября. В качестве докладчиков и экспертов выступят авторитетные политики, учёные, деятели культуры. На многочисленных площадках пройдут лекции, презентации новых СМИ-проектов, мастер-классы ведущих публицистов, круглые столы, выставки, встречи с известными журналистами, экспертами в области медиаиндустрии.

Новеллу «Дом, который построил Блэк» (альманах «Дельные люди. Арктика») можно будет увидеть на форуме 18 сентября в 17.00 в кинозале отеля «Жемчужина» в городе Сочи (ул. Черноморская, 3). Вход свободный.

Фильм рассказывает о бренд-шефе Андрее Чернышеве, который живёт в Заполярном. Он – автор блюд арктической кухни, участник 30 гастрономических фестивалей.

Фильм снят благодаря Фонду поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552326/#&gid=1&pid=1