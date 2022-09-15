Фильм о Териберке вошёл в программу региональной версии московского фестиваля документального кино «Beat Film Festival»

Экспериментальный аудиовизуальный портрет села Териберка «Про снег», победитель национального конкурса «Куда мы едем?», вошёл в программу региональной версии московского фестиваля документального кино «Beat Film Festival».

Как сообщает ИА «СеверПост», в основную программу фестиваля вошли фильмы «Кубрик о Кубрике» - о самом загадочном режиссёре XX века, «Мы были «Детками» — о судьбе и славе героев культовой картины Ларри Кларка, «Атлантида» — картина на стыке документального кино и современного искусства, говорится в пресс-релизе команды смотра.

Фестиваль пройдёт с 5 по 16 октября в 15 городах России.

Фото: https://gov-murman.ru