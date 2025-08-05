Финал VI Спартакиады молодёжи России по велосипедному спорту даст старт спортивным событиям августаДень физкультурника – 2025: в заполярной столице проведут забег в Долине Уюта и акцию ВФСК ГТО
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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.25 17:00

Финал VI Спартакиады молодёжи России по велосипедному спорту даст старт спортивным событиям августа

Вчера на очередном заседании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях августа.

Старт спортивным событиям даст финал VI Спартакиады молодёжи России по велосипедному спорту, который пройдёт 5 и 6 августа. Порядка 50 сильнейших юниоров и юниорок со всей России будут бороться за звание лучших в дисциплине «маунтинбайк – кросс-кантри».

«Спартакиада является одним из высокоуровневых соревнований и в Мурманской области пройдёт впервые. Участников ждёт сложнейшая трасса длиной в 4 км, а на финише победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и сувенирной продукцией Минспорта России», – доложила региональный министр спорта.

Как рассказала Светлана Наумова, 9 августа спортивное сообщество отметит свой главный праздник – Всероссийский день физкультурника. Для северян подготовлена обширная спортивно-массовая и развлекательная программа: в муниципалитетах региона пройдёт порядка 60 мероприятий. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте и в социальных сетях министерства (https://sport.gov-murman.ru/events/meropriyatiya-v-avguste-2025/), кроме того, на портале «Наш Север» создана подборка «День физкультурника».

Так, в этот день в Мурманске на территории Долины Уюта стартует массовый забег на дистанцию до 5 км для спортсменов и любителей от 18 лет и старше. Старт в 12.00, необходима регистрация. Здесь же 9 августа состоится Всероссийская акция ВФСК «ГТО», регистрация на сдачу нормативов открыта по ссылке.

Традиционно в День физкультурника в субъектах страны проходят Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч», в которых принимают участие более 100000 россиян. Мурманская область не стала исключением – старт соревнованиям будет дан в 12.00 на площадке Кольского ФОКа. Бороться за награды будут около 100 спортсменов.

В Оленегорске 9 августа на стадионе спортшколы «Олимп» северяне смогут заняться оздоровительной йогой, в Апатитах День физкультурника откроет общегородская зарядка, в Никеле – мероприятие «Движение – жизнь», а в Заполярном – ежегодный турнир по дартсу.

В Кандалакше состоятся соревнования по гиревому спорту, пляжному волейболу и северной ходьбе. В Кировске – турнир по стритболу, детские соревнования по скейтбордингу и «Матч поколений» по мини-футболу между командами «ветераны» и «молодёжь».

В Коле с 21 по 23 августа определят сильнейших на Кубке губернатора Мурманской области по конному спорту. 29 августа в Центре управления регионом пройдет церемония чествования физкультурного актива, где вручат знаки отличия «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», почетные грамоты и благодарности губернатора и Министерства спорта РФ, знаки и удостоверения «Мастер спорта России», знаки и удостоверения «Спортивный судья Всероссийской категории».

«С 30 августа стартует декада ЗОЖ «Спортивные каникулы Заполярья». Запланировано более 80 мероприятий: турниры, веселые старты, эстафеты, семейные праздники и онлайн-конкурсы. В рамках декады до 7 сентября населению традиционно будет представлена возможность бесплатного посещения ряда спортивных объектов, таких как бассейны, спортивные и тренажерные залы», – отметила Светлана Наумова.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, с 2024 года в регионе успешно реализуется проект «Бодрое воскресенье. Долголетие», который включает занятия «Здоровая спина» и ЛФК для лиц старше 55 лет. А с 1 июля 2025 года – «Северное долголетие». Для пожилых северян во всех пространствах «СОПКИ.СПОРТ» выделено бесплатное время для занятий до 12.00.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551369/#&gid=1&pid=3

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