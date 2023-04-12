Финалист кадрового конкурса «Лидеры Севера» Егор Азорин назначен заместителем министра имущественных отношений Мурманской области

Соответствующее решение принято по итогам этапа собеседований, который состоялся в рамках конкурса в декабре 2022 года.

Профессиональный юрист, Егор Азорин имеет опыт работы в сфере преподавания, занимал ряд должностей на муниципальной службе, последнее время возглавлял Управление земельных ресурсов Центра технической инвентаризации Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, открытый конкурс по формированию резерва управленческих кадров «Лидеры Севера» проводится в регионе с 2019 года, его участниками могут стать как северяне, так и жители других субъектов Российской Федерации. Участники проходят заочную оценку и онлайн-собеседования, очные этапы в формате деловой игры и личной презентации в Мурманске. В 2022 году финалистами стали 17 человек. В 2023 году им предстоит интенсивная обучающая программа по выбранным компетенциям.

Серия кадровых назначений финалистов конкурса «Лидеры Севера» продолжится.

Фото: https://gov-murman.ru