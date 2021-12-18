Финалистам Мурманской лиги КВН будет выделено 5 миллионов рублей на поездку в Сочи

По инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса расходы на поездку всех финалистов Мурманской лиги Международного союза КВН в Сочи на главный финал КВН будут компенсированы на общую сумму 5 млн рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора Юрий Фомин, выступая перед игроками и зрителями финала лиги 17 декабря.

Игра прошла во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в Мурманске. За первое место боролись шесть команд: «Сборная КГМК», «Сборная Заозерска», «Для Вас», «Сборная учителей Мурманской области», «Сборная Алакуртти» и «Сверхразум». Ведущим игры стал чемпион Высшей лиги КВН 2020 года в составе команды «Русская дорога» Денис Шуренко.

«Спасибо командам за этот вечер, он был, действительно, замечательный, полный шуток, энергии и хорошего настроения. В сегодняшней игре есть один победитель, но все команды были на высоком уровне, и ни в коем случае не надо останавливаться. Нужно идти дальше, пробовать себя и бороться в других лигах, тем самым на всю страну показывать, какая активная, остроумная и находчивая молодёжь в Мурманской области. Именно поэтому Андрей Владимирович принял решение выделить 5 миллионов рублей всем командам-участникам сегодняшней игры от правительства Мурманской области, чтобы вы смогли поучаствовать в главном фестивале КВН в Сочи», - отметил вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, призовые места распределились следующим образом: третье место заняла команда «Сверхразум», почётное второе место - «Сборная Алакуртти», а победителями финала официальной Мурманской лиги Международного союза КВН стала команда «Для Вас».

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457290304%2Fwall-4185250_139236