Финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения стали представительницы Мурманска, Апатитов и Печенгского района

В Мурманском кадровом центре состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства. Победительницами стали сотрудницы кадровых центров из Мурманска, Апатитов и Печенгского района.

В этом году участие в конкурсе приняли 33 сотрудника из 14 кадровых центров Мурманской области.

По итогам третьего этапа в финал вышли 11 специалистов, а победу одержали Юлия Ковалева (Печенгский район) в номинации «Лучший кадровый консультант», Татьяна Смирнова (Апатиты) в номинации «Лучший карьерный консультант» и Светлана Молькова (Мурманск) в номинации «Лучший профконсультант».

Победители и призёры конкурса получили памятные дипломы и награды, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru