Мурманская область. Арктика (16+)31.05.23 16:00
Финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости населения стали представительницы Мурманска, Апатитов и Печенгского района
В Мурманском кадровом центре состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства. Победительницами стали сотрудницы кадровых центров из Мурманска, Апатитов и Печенгского района.
В этом году участие в конкурсе приняли 33 сотрудника из 14 кадровых центров Мурманской области.
По итогам третьего этапа в финал вышли 11 специалистов, а победу одержали Юлия Ковалева (Печенгский район) в номинации «Лучший кадровый консультант», Татьяна Смирнова (Апатиты) в номинации «Лучший карьерный консультант» и Светлана Молькова (Мурманск) в номинации «Лучший профконсультант».
Победители и призёры конкурса получили памятные дипломы и награды, отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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