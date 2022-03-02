Финалисты конкурса по разработке концепции «Парка Победы» знакомятся с Мурманском

В Мурманске проходит двухдневный установочный семинар для финалистов конкурса по разработке концепции «Парка Победы». Его задача – погрузить участников проекта в контекст города.

В первый день визита для архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска были организованы экскурсия по городу, осмотр конкурсной территории Зелёного мыса.

«О появлении такого парка в Мурманске мечтали давно. Скажу без преувеличения, это искреннее желание каждого северянина! Территория, на которой расположится парк, обширная, разнообразная и сложная. В своих концепциях вам предстоит учесть её историческое значение, социальную нагрузку и, конечно, экологические особенности. Надеюсь, вам удастся прочувствовать наш северный характер и вдохновиться на создание концепций «Парка Победы», который станет местом объединения разных поколений», – обратилась к финалистам конкурса вице-губернатор и профильный министр Мария Гаврилова на открытии установочного семинара.

На второй день визита запланирована встреча финалистов конкурса с представителями экспертного сообщества в области культуры, истории и экологии, а также с представителями ветеранских организаций, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441639/#&gid=1&pid=1