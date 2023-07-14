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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.23 13:00

Финалисты международного проекта «Территория успеха: в объятиях природы» вернулись в Полярные Зори

Завершил свою работу экологический детский форум для юных фотографов – победителей проекта «Территория успеха: в объятиях природы». В этом году он проходил в окрестностях горного Алтая и собрал более 30 детей со всей России, а также из Венгрии и Беларуси.

Полярные Зори на форуме представили Алёна Челпановская с работой «Северный простор» и Даниэль Колинько с фотокартиной «Красноголовик».

«В конкурсе я участвовал впервые, рад, что стал победителем. Поездка на Алтай мне понравилась, я под большим впечатлением! Нам удалось получить полезный опыт в сфере фотографии: как подбирать локацию, время съёмки, свет и тень, как выстраивать композицию и «видеть кадр»», - поделился Даниэль Колинько.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, на форуме была возможность не только изучать искусство фотографии, но и знакомиться с окружающим миром живой природы. Ребята побывали на экскурсии в Тавдинских пещерах, которые являются памятником природы Алтая, посетили этнографическую деревню, Алтайский государственный природный заповедник, Телецкое озеро, Черемшанский водопад, а также место слияния сибирских рек Катуни и Чуи.

«Природное разнообразие локаций форума позволяло работать в разных жанрах: пейзаж, портрет, репортаж и макросъёмка. Были и мастер-классы по профессиональному студийному портрету в оборудованной мини-студии. Каждый ребёнок мог попрактиковаться и определить для себя приоритетные направления для дальнейшего развития. Многие дети настроены стать профессиональными фотографами и делают успехи», – рассказал Ростислав Машин, педагог проекта, лауреат и финалист всероссийских и международных конкурсов, член Русского географического общества, член правления Союза фотографов дикой природы.

 

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.

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