Финальный аккорд Спартакиады дошколят: в Мурманске определили обладателей Кубка главы города
В городском спортивном центре «Авангард» прошёл финал Кубка главы города Мурманска среди воспитанников детских садов. Участниками гранд‑финала стали команды‑победители и призёры летнего и зимнего туров городской Спартакиады дошколят.
Завершающим состязанием, по традиции, стала командная игра в снежки – юкигассен. В процессе игры финалисты показали отличную командную работу и настоящий спортивный дух.
Как сообщает администрация города Мурманска, по итогам гранд-финала призовые места распределились так: 1 место – МБДОУ №15 (просп. Кольский, 82); 2 место – МБДОУ №104 (ул. Чумбарова-Лучинского, 22); 3 место – МБДОУ № 140 (ул. Морская, 13).
Церемония вручения наград намечена на декабрь.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31344&page=1