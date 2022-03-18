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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.22 09:30

Финальный выпуск проекта «ArcticTED» посвящён проектам компании «НОВАТЭК» в Мурманской области

Опубликован финальный выпуск проекта «ArcticTED», где инвесторы в формате видеолекций рассказывают о том, что представляют собой амбициозные инвестиционные проекты Мурманской области и какие возможности в связи с их запуском появляются у молодежи. В каждом выпуске представители успешных компаний основываясь на собственном опыте дают советы школьникам и студентам, как выбрать любимое дело и преуспеть в нём.

Всем, кто только начинает карьерный путь, герой финального выпуска, начальник отдела по управлению персоналом ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Андрей Гаврилин, советует искать себя в стабильных компаниях. Из его рассказа зрители узнают, что Мурманская область сегодня – единственное место в мире, где строятся плавучие заводы по сжижению природного газа (СПГ). По словам Андрея Гаврилина, плавучие заводы помогут компании НОВАТЭК существенно увеличить свои производственные мощности. В ближайшие 10 лет компания планирует стать одним из лидеров мировой индустрии СПГ. Также Андрей Гаврилин рассказал еще об одном масштабном проекте «НОВАТЭКа» в Ура-губе по строительству морского терминала для перевалки сжиженного природного газа. Газ будут доставлять танкерами-газовозами ледового класса по Северному морскому пути из Ямало-Ненецкого автономного округа, а затем перегружать в Ура-губе  на неледовые танкеры для дальнейшего транзита.

«Мир не стоит на месте и для того, чтобы находиться в движении нужно, во-первых, получить хорошее образование. И второе – найти ту компанию, которая даст вам возможность развиваться внутри этой компании», – обратился Андрей Гаврилин к молодёжи в видео.

Посмотреть выпуск «Стабильность ищут в сильных компаниях», а также другие видео проекта «ArcticTED», можно на YouTube-канале правительства Мурманской области по ссылке и в соцсетях.

Напомним, «ArcticTED» – часть проекта «Кадры для экономики» Корпорации развития Мурманской области. Цель арктических лекций в стиле TED – мотивировать молодежь выбирать Мурманскую область для жизни и карьерного роста. В ходе своих выступлений инвесторы рассказали о профессиях, которые становятся востребованными в связи с запуском инвестиционных проектов.

Приглашенными гостями проекта стали представители компаний «Морской терминал Лавна», «Русатом Карго», «НОВАТЭК-Мурманск», «Кольская ГМК». Не менее увлекательны истории руководителей компаний, развивающих туризм и арктическую кухню на территории региона, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 Фото: https://www.youtube.com/watch?v=Kmnt93iFKwA

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