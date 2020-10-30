Финансирование моногородов будет сокращено

Финансирование Фонда развития моногородов (ФРМ) будет сокращено. Если до сих пор предусматривалось предоставление фонду 4,7 млрд рублей ежегодно, то в 2021-2023 годах, согласно проекту бюджета на трехлетку, будет выделяться только 4,2 млрд рублей, пишет «Российская газета». В Минэкономразвития считают, что сейчас требуется «максимально сконцентрировать средства федерального бюджета на поддержку проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций».

В связи с сокращением финансирования ФРМ занялся разработкой новой стратегии развития моногородов до 2025 года. Её, как сообщила глава фонда Ирина Макиева, представят на заседании наблюдательного совета до конца года. За январь - сентябрь, по словам Макиевой, на инфраструктуру фондом было направлено 600 млн рублей - четыре объекта уже введены в эксплуатацию, еще пять должны быть сданы до конца года. При всём при том российские моногорода не останутся без попечения. От программы целевой их поддержки никто не отказывается. Эта программа предполагает механизм беспроцентного кредитования. Желающие открыть бизнес в моногородах могут получить заем до 250 млн рублей на срок до 15 лет (при доле собственных средств не менее 20%). Всего же в кредит планируется выдать 1,3 млрд рублей.

Социально-экономическая ситуация в моногородах остается сложной. Пандемия лишь обострила её. В «красной зоне» сейчас находятся около 100 моногородов из 319. Чтобы город был отнесён к «красной зоне», в нём должны наблюдаться пять признаков напряженности: прекращение работы или процедура банкротства градообразующего предприятия; предстоящее увольнение 10% его сотрудников; неблагополучный прогноз конъюнктуры рынка для предприятия; двукратное превышение уровня регистрируемой безработицы; негативная оценка ситуации жителями.

Правительство намерено продолжать поддержку депрессивных территорий, пишет «РГ». Обещано при поддержке моногородов применять - ввиду ограниченности ресурсов - проектный метод «хотя бы на три года». Поддержку получат не только самые проблемные моногорода, но и относительно благополучные, если сумеют защитить свои инвестпроекты. Им будет присвоен статус территорий опережающего развития (ТОР). Для таких территорий предусмотрены налоговые и прочие льготы.