Финансирование на новый этап расселения аварийного жилья с начала года одобрено для 22 регионов

Финансовая поддержка из федерального бюджета на реализацию нового этапа программы расселения аварийных домов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» с начала года одобрена для 22 регионов. Благодаря этому ещё порядка 32,2 тысячи человек получат новое жильё.

«Программа расселения аварийного жилья помогает улучшить условия проживания людей и обновить облик населённых пунктов. Фонд развития территорий в качестве оператора этой программы на реализацию нового этапа одобрил заявки ещё восьми регионов: Томской, Ульяновской, Мурманской, Ленинградской областей, республик Тыва, Саха (Якутия), Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Таким образом, на сегодня финансовая поддержка из федерального бюджета одобрена для 22 регионов, ее общий объем составляет порядка 29,3 млрд рублей. Кроме того, учитывая высокую значимость проводимой работы, регионы добавляют средства из собственных бюджетов. В общей сложности в данных субъектах это позволит переселить ещё порядка 32,2 тысячи человек из аварийных домов площадью более 550 тысяч кв. метров», - сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

В Мурманской области из 5,5 тысячи кв. метров аварийного жилья переедут 322 человека. Размер одобренного финансирования составил 279,4 млн рублей.

«Работа по переселению людей из аварийных домов началась в России с 2008 года по поручению Президента РФ. С 2019 года программа вошла в состав национального проекта – за это время в стране из более чем 16 млн кв. метров непригодного жилфонда переехали более 1 млн человек. Наибольший объём работы выполнили Ямало-Ненецкий автономный округ, где в непригодных для проживания домах расселено более 1 млн кв. метров, благодаря чему жилищные условия улучшили порядка 64 тысячи человек, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - более 1 млн кв. метров и почти 66 тысяч человек, а также Республика Саха (Якутия) - почти 1 млн кв. метров и около 54 тысячи человек. Фонд развития территорий под кураторством Минстроя России продолжает работу совместно с регионами, чтобы решить все поставленные в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» задачи», - сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

