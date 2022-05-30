В ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области глава региона Андрей Чибис обратил отдельное внимание на безопасное прохождение пожароопасного периода. Губернатор отметил, что финансирование обеспечения охраны лесов Мурманской области от пожаров в этом году увеличено на 70% по сравнению с 2021 годом.

«Во многих регионах Российской Федерации сейчас есть проблемы с лесными пожарами. У нас тоже потеплело, и важно всем быть предельно внимательными. Мы организовали все необходимые маршруты авиационного мониторинга общей протяженностью более 2 тысяч километров, уже 2 самолёта прибыли в регион. Для защиты населенных пунктов от переходов пожаров с земель лесного фонда на территории региона также введена зона наземного обнаружения и тушения площадью 81,9 тысячи га. Что важно, вместе с федеральным центром мы существенно увеличили финансирование на обеспечение охраны лесов от пожаров: в этом году предусмотрено 195 миллионов рублей – это на 70% больше, чем годом ранее», – рассказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также подчеркнул, что то, как будет складываться ситуация с пожарами, зависит не только от финансирования, мониторинга, работы авиадесантников и пожарных, но и от поведения северян и гостей региона.

«Я ещё раз прошу обратить внимание на необходимость бережного и трепетного отношения к природе. Я прошу в пожароопасный период не жечь костры в наших лесах. Всех глав муниципальных образований заблаговременно принимать все необходимые меры при наступлении пожароопасного периода, при повышении температурного режима: вести мониторинг, контроль посещения лесов. Вместе с профильным министерством прошу очень внимательно к этому относиться. Обеспечение безопасности очень зависит от скорости и быстроты реакции, во-первых, органов управления муниципалитета, и конечно – от поведения посещающих леса. Будьте предельно внимательны», – обратился губернатор к жителям региона.