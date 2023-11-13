Финансирование проектов в рамках конкурса «Губернаторский старт» увеличат

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис сообщил об увеличении суммы, выделяемой из областного бюджета на поддержку предпринимательских проектов в рамках конкурса «Губернаторский старт».

«Ранее мы увеличили до двух миллионов рублей сумму поддержки для реализации проектов в ЗАТО. И в следующем году увеличим финансирование конкурса до 50 млн рублей, чтобы поддержать ещё больше наших малых предпринимателей», – подчеркнул глава региона.

Напомним, в рамках конкурса заявители из приоритетных групп могут получить поддержку до 2-х млн рублей: это проекты, реализуемые на приграничных, удаленных территориях, в ЗАТО, моногородах, на гектаре Арктики, реализуемые бывшими участниками СВО и членами их семей. Остальные проекты могут получить до 1 млн рублей, самозанятые – до 500 тысяч рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, средства гранта можно направить на аренду помещений, земли, приобретение основных средств, рекламу, ремонтные и строительно-монтажные работы. Требуется софинансирование.

«Губернаторский старт» работает в регионе в рамках плана «На Севере – жить» с 2020 года, на сегодняшний день признаны победителями 130 заявителей, а общий объём поддержки составил 140 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru