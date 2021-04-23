Финансирование программы по поддержке молодых и многодетных семей занимает одно из ведущих мест при формировании бюджета Мурманска

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации областного центра Евгений Никора приняли участие в церемонии вручения молодым семьям свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение и строительство жилья.

– Программа работает уже 15 лет, за это время свои жилищные условия улучшили более полутора тысяч семей, – рассказал Андрей Сысоев. – Что особенно приятно, у этих молодых людей появились на свет более трехсот малышей – жителей города-героя. Финансирование программы по поддержке молодых и многодетных семей всегда занимает одно из ведущих мест при формировании городского бюджета.

По условиям программы возраст супругов не должен превышать 35 лет. Кроме того они должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Финансовая помощь составляет 35% от средней стоимости жилья в городе. Остальную сумму молодые люди должны изыскать самостоятельно.

– Очень важно, что удаётся консолидировать усилия муниципального, регионального и федерального бюджетов. Благодаря этому семьи могут рассчитывать на денежные средства в размере от 700 тысяч до почти двух миллионов рублей, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Важным бонусом является дополнительная выплата при рождении ребёнка: 5% от средней стоимости жилья.

Стоит отметить, что через неделю состоится вручение свидетельств молодым и многодетным семьям – участникам муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска». Таким образом, только в 2021 году свои жилищные условия смогут улучшить более ста семей.