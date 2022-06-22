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Мурманская область. Арктика (16+)22.06.22 16:00

Финансисты Мурманской области обсудили исполнение бюджетов в условиях новых вызовов

Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства финансов Мурманской области с участием представителей казначейства, налоговой службы, регионального парламента, контрольно-надзорных органов, а также представителей общественности. Поводом для встречи стала новая реальность, связанная с ростом санкционного давления на Россию, в которой финансовым органам приходится исполнять областной и местные бюджеты.

Цель мероприятия – обозначить основные изменения, произошедшие в бюджетно-финансовой сфере, определить проблематику, с которой приходится сталкиваться в условиях санкций, наметить пути и решения на будущее.

Руководитель Министерства финансов Мурманской области Михаил Селезнев доложил о процессе исполнения бюджетов в условиях ограниченных санкционных мер, обозначил существующие риски и представил рекомендации для специалистов финансово-экономических служб исполнительных органов Мурманской области и муниципальных образований региона.

Для более полного понимания картины происходящего к участию в заседании коллегии в качестве докладчиков были приглашены представители налоговой службы, федерального казначейства, комитета областного правительства по развитию конкуренции.

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Мурманской области Роман Говищак доложил об изменениях налогового законодательства, повлияющих на динамику доходной части бюджета региона.

Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Мурманской области Оксана Груздева обозначила актуальные вопросы казначейского обслуживания исполнения бюджетов и казначейского сопровождения.

Как сообщает Министерство финансов Мурманской области, председатель регионального комитета по конкурентной политике Алексей Коптев поделился с присутствующими практикой применения новаций в сфере закупок.

Участники мероприятия договорились о дальнейшем взаимодействии при осуществлении бюджетного процесса, а также об использовании рекомендаций регионального Минфина при исполнении областного и местных бюджетов и усилении работы по повышению эффективности бюджетных расходов.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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