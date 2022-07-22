Финансисты обсудили вопросы эффективного использования средств федерального бюджета в 2022 году и своевременного их освоения

19 июля представители Министерства финансов Мурманской области приняли участие в совещании под руководством заместителя Министра финансов Российской Федерации Ирины Окладниковой с управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и финансовыми органами субъектов Российской Федерации по вопросу: «Бюджетное планирование и организация исполнения федерального бюджета в 2022 году».

На совещании с докладами выступили руководители федеральных ведомств: директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений министерства финансов Татьяна Саакян, заместитель руководителя Федерального казначейства Наталья Горина, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий Гордеев, заместитель министра просвещения Андрей Николаев, директор Финансово-экономического департамента министерства здравоохранения Наталья Сибирякова, директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения министерства труда и социальной защиты Светлана Привезенцева, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Григорий Прокуронов.

На совещании обсуждались вопросы эффективного использования средств федерального бюджета в 2022 году, своевременного освоения выделенных бюджетных средств. Особое внимание было уделено мониторингу исполнения кассовых планов субъектов РФ.

Как сообщает региональное Министерство финансов, отраслевые министерства указали на необходимость точного прогнозирования расходов и постоянного мониторинга исполнения бюджетов в целях возможности перераспределения средств федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/