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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.20 09:15

Финансисты Северо-Запада обменялись опытом обеспечения сбалансированности бюджетов в условиях текущих вызовов

Совещание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями финансовых органов Северо-Западного федерального округа организовано Департаментом финансов Вологодской области совместно с комитетом финансов Ленинградской области в целях выработки консолидированного решения участников по актуальным вопросам управления региональными бюджетами.

В ходе мероприятия представители финансовых органов Северо-Запада рассмотрели предложения по укреплению доходной базы бюджетов, изменению методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева отметила необходимость корректировки подходов Минфина России к установлению предельного уровня дефицита бюджета субъектов.

Как сообщает региональное Министерство финансов, участники совещания поделились опытом реализации регионами антикризисных мероприятиях в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. О практике Мурманской области рассказал глава регионального Минфина Михаил Селезнев.

В рамках мероприятия также были затронуты вопросы финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования.

 

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