Финансовая грамотность станет обязательным элементом школьной программы

Финансовая грамотность включена в федеральные образовательные стандарты для старшей школы приказом Минпросвещения России. Работа над этими изменениями шла при экспертном участии Банка России и Минфина России.

Ученики 10-11 классов на уроках «Обществознания» узнают о бюджетном регулировании и налогах, причинах и последствиях инфляции. Важной частью обучения станет тема личных финансов и защиты от финансовых мошенников.

Старшеклассники также познакомятся с принципами работы финансового рынка, с современными финансовыми технологиями и особенностями профессиональной деятельности в этой сфере.

Как сообщает региональное Министерство финансов, учебные программы должны быть адаптированы к новым требованиям стандартов к 1 сентября 2023 года.

В 1-9 классах преподавание основ финансовой грамотности стало обязательным с начала 2022/23 учебного года. Элементы финансовой грамотности появились в стандартных школьных предметах – географии, окружающем мире, математике, информатике и обществознании.



Фото: https://gov-murman.ru