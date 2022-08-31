Как молоды мы были, как весело шутили: педагоги школы №2 Кировска сели за партыОтопительный сезон в жилищном фонде областного центра начнётся с 8 часов 1 сентября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)31.08.22 17:30

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, а также объектов агропромышленного комплекса в регионе за 6 месяцев составила 502,5 млн рублей

О промежуточных итогах реализуемых мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций на заседании регионального правительства доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

С марта 2022 года в Мурманской области запущено 49 дополнительных мероприятий, которые предполагают предоставление региональной поддержки организациям и предпринимателям по 7 отраслевым блокам: предпринимательская инициатива, промышленность, импортозамещение, продовольственная безопасность, туризм, транспорт, потребительский рынок.

Проекты в сфере предпринимательской инициативы и обеспечения продовольственной безопасности получили финансовую поддержку в сумме 502,5 млн рублей.

«Именно эти отрасли являются наиболее чувствительными и уязвимыми в условиях санкций. Поэтому правительство Мурманской области уделяет особе внимание их поддержке. Применяемые меры приносят положительный эффект – предприниматели реализуют проекты, успешно стартуют с нуля или развивают уже имеющийся бизнес, предлагая северянам и гостям региона качественные товары, продукты и услуги», – подчеркнула вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Согласно Единому реестру МСП, на территории Мурманской области зарегистрировано 23,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 1,7%.

В целях снижения налогового бремени на бизнес принят Закон Мурманской области по продлению действия пониженных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на период 2023-2025 годов.

Данной мерой поддержки могут воспользоваться все предприниматели региона без ограничений по видам экономической деятельности.

С марта 2022 года Фондом развития малого и среднего предпринимательства было выдано 214 микрозаймов из общей линейки на сумму 381,89 млн рублей. Ими активно воспользовались предприятия общественного питания, сферы услуг и туризма, производители рекламной продукции.

Активно развиваются такие меры поддержки, как предоставление субсидий по результатам грантовых конкурсов. Для некоторых категорий участников второго этапа «Губернаторского стартапа» сумма гранта увеличена до 2 млн рублей, а общий бюджет конкурса – до 60 млн рублей. В данный момент идёт приём заявок на получение «Губернаторского стартапа» и грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей.

Это помогает реализовать интересные и новые для региона проекты, поддержать социальные предприятия, молодых предпринимателей, объекты малого и среднего предпринимательства в отдалённых населённых пунктах или моногородах.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на поддержку агропромышленного комплекса в 2022 году за счет средств областного и федерального бюджетов предусмотрено 843,4 млн рублей, что на 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, аграриям предоставлено 81,5 млн рублей:

- 10 производителей получили 56,3 млн рублей по увеличенным ставкам субсидии на коровье молоко;

- предприятию «Тулома» выделено 64,6 млн рублей на приобретение кормов из областного резервного фонда, из них уже перечислено 14,6 млн рублей;

- сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере растениеводства выплачены субсидии в сумме 7,6 млн рублей;

- выдан грант в размере 3 млн рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по созданию и развитию фермерского хозяйства по промышленному выращиванию картофеля на территории Кольского муниципального района.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
23.08.22 14:00
"Пугачевские казаки ссыльные после восстания Атамана Пугачева жили станицей на сопке Варничная где сейчас ГТРК." Только Мурманскому ГТРК об этом не говорите, они всё равно вам сопку не отдадут...
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Походный Атаман МГКО СКФ
22.08.22 18:26
ПОБЕДИТЕЛЬ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ Александровская Местная Общественная Организация Развития Казачьей Культуры и Традиций "Казаки ЗАТО Александровск" зарегистрирована в Минюс
Комментарий к новости:В Мурманске откроется казачий культурно-православный центр
Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Кандалакша: древняя жемчужина Белого моря». Документальный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Еда за наш счёт: сколько тратят компании на еду для сотрудников и в каких сферах проще всего найти работу, где тебя покормят за счёт работодателя-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 36 копеек, доллар потерял почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)Все энергоблоки 4 Кольской АЭС работают в штатном режиме-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 31 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Участники специальной военной операции получат поддержку по программе «Свой дом в Арктике» в приоритетном порядке
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Работодатели Мурманской области могут сэкономить на трудоустройстве молодёжи
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика