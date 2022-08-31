Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства, а также объектов агропромышленного комплекса в регионе за 6 месяцев составила 502,5 млн рублей

О промежуточных итогах реализуемых мер по повышению устойчивости экономики в условиях санкций на заседании регионального правительства доложила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

С марта 2022 года в Мурманской области запущено 49 дополнительных мероприятий, которые предполагают предоставление региональной поддержки организациям и предпринимателям по 7 отраслевым блокам: предпринимательская инициатива, промышленность, импортозамещение, продовольственная безопасность, туризм, транспорт, потребительский рынок.

Проекты в сфере предпринимательской инициативы и обеспечения продовольственной безопасности получили финансовую поддержку в сумме 502,5 млн рублей.

«Именно эти отрасли являются наиболее чувствительными и уязвимыми в условиях санкций. Поэтому правительство Мурманской области уделяет особе внимание их поддержке. Применяемые меры приносят положительный эффект – предприниматели реализуют проекты, успешно стартуют с нуля или развивают уже имеющийся бизнес, предлагая северянам и гостям региона качественные товары, продукты и услуги», – подчеркнула вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Согласно Единому реестру МСП, на территории Мурманской области зарегистрировано 23,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. По сравнению с 2021 годом их количество увеличилось на 1,7%.

В целях снижения налогового бремени на бизнес принят Закон Мурманской области по продлению действия пониженных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на период 2023-2025 годов.

Данной мерой поддержки могут воспользоваться все предприниматели региона без ограничений по видам экономической деятельности.

С марта 2022 года Фондом развития малого и среднего предпринимательства было выдано 214 микрозаймов из общей линейки на сумму 381,89 млн рублей. Ими активно воспользовались предприятия общественного питания, сферы услуг и туризма, производители рекламной продукции.

Активно развиваются такие меры поддержки, как предоставление субсидий по результатам грантовых конкурсов. Для некоторых категорий участников второго этапа «Губернаторского стартапа» сумма гранта увеличена до 2 млн рублей, а общий бюджет конкурса – до 60 млн рублей. В данный момент идёт приём заявок на получение «Губернаторского стартапа» и грантов для социальных предприятий и молодых предпринимателей.

Это помогает реализовать интересные и новые для региона проекты, поддержать социальные предприятия, молодых предпринимателей, объекты малого и среднего предпринимательства в отдалённых населённых пунктах или моногородах.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, на поддержку агропромышленного комплекса в 2022 году за счет средств областного и федерального бюджетов предусмотрено 843,4 млн рублей, что на 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, аграриям предоставлено 81,5 млн рублей:

- 10 производителей получили 56,3 млн рублей по увеличенным ставкам субсидии на коровье молоко;

- предприятию «Тулома» выделено 64,6 млн рублей на приобретение кормов из областного резервного фонда, из них уже перечислено 14,6 млн рублей;

- сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере растениеводства выплачены субсидии в сумме 7,6 млн рублей;

- выдан грант в размере 3 млн рублей на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по созданию и развитию фермерского хозяйства по промышленному выращиванию картофеля на территории Кольского муниципального района.