Финансовая ситуация в России в ближайшее время будет жёсткой

Первый вице-премьер Андрей Белоусов представил в Совете Федерации новый план восстановления экономики, который должен обеспечить рост ВВП на 3,5% в год.

Главной проблемой реализации этого плана станет финансирование, отмечают эксперты, опрошенные газетой «Ведомости». Несмотря на заверения Белоусова о том, что все заявленные цели «финансово обеспечены», у специалистов остаются вопросы и по источникам средств, и по способам их привлечения.

«В 2021 году расходы федерального бюджета будут несколько ниже, чем в 2020 году, когда они повысились в связи с принятием масштабных антикризисных мер, – поясняет директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. – А к 2022 году уже предполагается возврат к бюджетному правилу. Таким образом, финансовая ситуация в ближайшее время будет жёсткой. Что отразится на масштабах финансирования многих направлений расходов, и в частности на национальных проектах».

По её оценкам, бюджетное финансирование национальных проектов в ближайшие два года будет сокращено на 8–12%. «Насколько можно судить сейчас по рабочим материалам к проекту бюджета, большие сокращения предполагаются по тем нацпроектам, которые связаны с экономическим развитием», – отмечает Акиндинова.

Поэтому остается неясным, за счёт чего же будут финансироваться обновленные нацпроекты. «Сокращение расходов в бюджете отнюдь не трагедия, – успокаивает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. – Наше Министерство финансов уже многие годы предусматривает многократное бюджетное резервирование: в конце года или в середине года появляются свободные деньги и их можно потратить куда угодно. С одной стороны, такой подход к бюджетному планированию понятен – мы сейчас не знаем, как ситуация будет развиваться в середине следующего года, и там можно будет перенаправить эти средства куда-нибудь, чем сейчас их заранее раскассировать. Но с другой стороны, очевидно, что это логика оперативного управления экономикой».

По его мнению, такой подход значительно ограничивает возможности долгосрочного выстраивания системы финансирования экономики и исполнение общенационального плана правительства потребует его пересмотра, пишут «Ведомости».