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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.26 14:00

Финансовой подушки россиянам хватит в среднем чуть больше, чем на 4 месяца. У 4 из 10 нет сбережений

В этом году россияне стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активнее граждане из всех округов страны.

67% экономически активных граждан так или иначе следят за своими доходами и расходами (53% — примерно, 14% — строго), тогда как год назад таких было 78%. Доля тех, кто не ведёт учёт своих финансов, выросла с 22 до 33%.

Планировать бюджет тоже стали реже: сегодня свои будущие доходы и расходы просчитывают 69% опрошенных (в 2025 году — 80%). 46% ограничиваются сроком до полугода, 15% — от полугода до года, 8% строят планы более чем на год вперед.

Рассуждая о гипотетической ситуации — потере всех источников дохода — 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться меньше месяца, 18% — от одного до двух месяцев, ещё 14% — от трёх до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. Средний же запас финансовой прочности россиян, по оценкам самих опрошенных, составил 4,4 месяца. 4 из 10 участников опроса (39%) признались, что вовсе не имеют сбережений.

Свою финансовую грамотность большинство граждан (55%) оценивает как среднюю, высокой её считают лишь 16% (против 26% в прошлом году), низкой — 13%.

Мужчины чаще женщин ведут учёт, активнее планируют на длительную перспективу и выше оценивают свой уровень грамотности.

Молодёжь до 35 лет следит за бюджетом и строит финансовые планы реже, чем те, кто старше, и свой уровень грамотности как высокий оценивают тоже реже. Меньше доля тех, у кого есть сбережения, среди граждан от 35 до 45 лет.

Обладатели высшего образования скрупулезнее относятся к финансам, чем те, кто закончил колледжи. Строят планы и копят они тоже чаще.

Россияне с доходом до 100 тысяч рублей чаще ведут строгий учёт, чем те, кто зарабатывает больше. Респонденты с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей чаще составляют финансовый план, особенно на минимальный срок. С ростом уровня заработка закономерно растёт и доля опрошенных, имеющих сбережения. Личные оценки уровня финансовой грамотности выше среди тех, кто зарабатывает больше.

Судя по комментариям респондентов, ситуация изменилась за год не потому, что россияне разучились считать деньги, а потому что устали тревожиться. Не видя возможности планировать крупные приобретения из-за дорогих кредитов и инфляции, люди переходят в режим «жить сегодняшним днём».

Время проведения опроса: 14—20 июля 2026 года.

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