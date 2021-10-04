Финансовый маркетплейс расширил список услуг, доступных для мурманчан

Сервис «Маркетплейс», который позволяет приобретать финансовые продукты на одной платформе, в круглосуточном режиме, в сентябре для жителей Мурманской области стал ещё доступнее. До сих пор на онлайн-платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей по инициативе Банка России, северяне могли оформить только полис ОСАГО, а теперь им открыт полный доступ к линейке вкладов.

Благодаря онлайн-сервису «Маркетплейс» появилась возможность размещать средства на депозиты в банки, которые географически расположены в других регионах. Также клиент получит возможность в одном месте сравнить предложения нескольких банков по интересующим его параметрам и выбрать наиболее подходящее.

«Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно один раз пройти простую процедуру идентификации – для этого к клиенту приедет агент платформы, – поясняет управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного ГУ Банка Российской Федерации Андрей Климов. – Время и место будут предложены во время регистрации в «Личном кабинете» на маркетплейсе. Идентификация необходима, чтобы в дальнейшем подписывать договоры с банками онлайн. Представители сервиса уже работают в Апатитах, Североморске и Мурманске».

После успешной идентификации сервисом можно будет пользоваться без ограничений: пополнять вклады, снимать или перераспределять деньги между счетами. Все вклады, открытые через платформу, застрахованы в Агентстве страхования вкладов (по каждому банку не более 1,4 млн рублей). Сайт предоставляет гарантию безопасности платежей. Информация, подтверждающая законность всех сделок, хранится в специальном реестре – регистраторе финансовых транзакций (РТФ), и доступна в «Личном кабинете» пользователя на портале «Госуслуги».

Все операторы финансовых платформ должны быть включены в соответствующий реестр Банка России. На данный момент в него включены 4 оператора финансовых платформ – «Финуслуги» Московской биржи, ВТБ Регистратор, финансовая платформа «Инфинитум» и «Финансовый Маркетплейс Сравни.ру».

Более подробно о финансовом маркетплейсе можно узнать на сайте Банка России и на информационно-просветительском ресурсе «Fincult.info».