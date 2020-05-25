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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.20 09:00

Финляндия, Швеция и Норвегия усиливают сотрудничество в области обороны

Военно-воздушные силы трёх стран проводят совместные учения на севере. Сотрудничество с входящей в НАТО Норвегией вносит свои нюансы.

Финляндия и Швеция уже давно ведут активное сотрудничество в оборонительной сфере, теперь решается, как его можно было бы расширить при участии Норвегии.

Парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии получит на этой неделе рапорт, касающийся сотрудничества трёх стран, который подготовлен чиновниками Министерства обороны. Министр обороны Антти Кайкконен (Центр) пока осторожно комментирует сотрудничество с входящей в НАТО Норвегией.

- В правительственной программе прописано, что сотрудничество с Норвегией будет усиливаться. Пока это находится на стадии разработки, но, вероятно, позднее в этом году уже будет, что рассказать, - говорит Кайкконен.

Министры обороны Финляндии, Швеции и Норвегии провели 20 мая беседу на тему ситуации с коронавирусом, будущих военных учений, а также форм сотрудничества. Кайкконен признал, что военно-воздушные силы трёх соседних стран уже сейчас проводят совместные учения на севере. Им ситуация с коронавирусом не помешала.

- Некоторые международные военные учения пришлось отменить, но военно-воздушные и военно-морские силы смогли продолжить учения, можно сказать, в обычном режиме, - рассказал Кайкконен.

Свои нюансы в сотрудничество с Норвегией вносит членство Норвегии в НАТО при том, что Финляндия и Швеция до сих пор не входят в военный альянс.

- Конечно, это нужно принимать во внимание, но я уверен, что Финляндия может сотрудничать с Норвегией также в сфере обороны, если учитывать те нюансы, которые привносит членство Норвегии в НАТО. Это, естественно, разделяет нас и влияет на сотрудничество, но не препятствует ему, - прокомментировал Кайкконен, пишет служба новостей «Yle».

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