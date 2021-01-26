Финляндия сохраняет запрет на въезд российских туристов

Въезд в Финляндию для россиян остаётся закрытым, несмотря на снятие ограничений на въезд с российской стороны. Об этом во вторник, 26 января, заявила представитель финского МВД Эриикка Койстинен.

«Границы (в настоящий момент) не открываются для третьих стран, таких как Россия. Граждане РФ не смогут свободно приезжать в Финляндию», — цитирует ТАСС заявление представителя МВД Суоми Эриикки Койстинен.

Действие ограничений на въезд иностранных граждан в Финляндии продлится по меньше мере до 25 февраля.

Накануне в российском правительстве сообщили о снятии ограничений на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Граждане перечисленных стран и те, кто имеет там вид на жительство, могут пересечь границу РФ через воздушные пункты пропуска.