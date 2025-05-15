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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.25 16:30

Физическая культура и спорт станут ещё доступнее для пожилых северян

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, работа по привлечению граждан старшего поколения к активному физкультурному досугу будет проводиться в рамках нового губернаторского проекта «Северное долголетие» под девизом «Будь в форме!». Об этом вчера на заседании правительства доложил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Он отметил, что работа по оздоровлению старших возрастных групп через физическую культуру и спорт ведется региональным министерством спорта на постоянной основе. Благодаря губернаторскому проекту для северян станут доступны и новые инициативы.

«Для дальнейшего вовлечения пожилых жителей Мурманской области в физкультурно-оздоровительную деятельность запланировано увеличение количества бесплатных сеансов плавания в рамках проекта «Час здоровья». Сейчас установлен лимит для одного человека – десять занятий в сезон. В связи с большим спросом лимит будет увеличен в два раза», – отметил Дмитрий Панычев.

Также в связи с многочисленными запросами во всех пространствах «СОПКИ.СПОРТ» будет выделено бесплатное время до 12 часов для посещения гражданами пожилого возраста.

Особое внимание уделят одному из самых популярных и доступных видов любительского спорта – северной ходьбе. С этой целью во всех населенных пунктах Мурманской области будет организовано по два маршрута для занятий северной ходьбой разной дистанции и сложности. Для обозначения локаций установят таблички со знаком «Губернаторский проект «Северное долголетие». К работе на маршрутах будут привлекаться профессиональные инструкторы и волонтеры.

Для пожилых граждан, которые занимаются этим видом спорта самостоятельно, планируется подготовить профессиональный видеоурок с участием тренера, который покажет правильную технику, поможет подобрать инвентарь. QR-код со ссылкой на видеоурок позже будет размещён в социальных сетях, а также на спортивных объектах, в пространствах «СОПКИ.СПОРТ», социальных учреждениях, учреждениях культуры и здравоохранения, на сайтах администраций муниципальных образований.

В продолжение темы северной ходьбы Дмитрий Панычев также рассказал о запуске ещё одного проекта «Диспансеризация + ГТО = палки для северной ходьбы». Его суть заключается в том, что пожилым гражданам, прошедшим диспансеризацию и сдавшим нормы ГТО на знак отличия различного достоинства, в качестве поощрения будут вручаться наборы для северной ходьбы.

«Как результат, старшее поколение получит доступ к разнообразным активностям, что позволит им бесплатно, не отходя далеко от дома, вести активную жизнь и укреплять свое здоровье системно», – подытожил Дмитрий Панычев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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