В Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»Принято решение увеличить премии для участников конкурса профессионального мастерства педагогов системы СПО «Мастер года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.04.26 12:30

Физическая сила и цифровая ловкость: в Мурманске состоялся первый официальный чемпионат региона по фиджитал-спорту

В заполярной столице провели первый официальный чемпионат Мурманской области по фиджитал-спорту (функционально-цифровому спорту), который объединяет физическую активность и цифровые технологии. Мероприятие прошло на базе фиджитал-центра, специально оборудованного для проведения подобных соревнований. Стать частью первых официальных состязаний решили почти 50 спортсменов.

«Сегодня мы проводим наш первый чемпионат и очень приятно, что судить его приехали гости из Тюмени. Фиджитал-спорт довольно молодой вид спорта, хотя в Казани уже провели международные игры с участием множества стран. В прошлом году у нас открылся 11-й в стране фиджитал-центр. Мы тоже в числе регионов, развивающих данный вид спорта», – отметила на церемонии открытия министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Участники определяли лучших в двух дисциплинах: «ритм-симулятор» и «двоеборье-тактическая стрельба». В первом виде спорта спортсмены демонстрировали скорость реакции и координацию, выполняя задания под музыкальный ритм с помощью цифровых интерфейсов. Во втором – сочетали физическую выносливость и меткость, проходя тактические стрельбовые упражнения с элементами цифрового контроля.

Дисциплина «ритм-симулятор» завершилась победой для Анастасии Мосьпан. «Серебро» завоевала Александра Короленко. Бронзовым призёром стала Ксения Анисимова.

Золотые медали в дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба» завоевала команда из Полярных Зорь. На втором месте команда факультета физической культуры и спорта Мурманского арктического университета. Замыкает тройку лидеров команда «КиберЗона» из Мурманского арктического университета.

Соревнования стали отборочными для формирования сборной команды Мурманской области для участия в чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдёт с 21 по 25 мая в Санкт-Петербурге.

Данное мероприятие стало подтверждением того, что фиджитал-спорт находит своих поклонников в Мурманской области. Это направление открывает новые возможности для спортсменов, позволяя им развивать как физические, так и интеллектуальные качества в увлекательной и современной форме.

Как отмечает региональное Министерство спорта, первый в Кольском Заполярье был открыт в конце 2025 года. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и олимпийский чемпион Никита Нагорный – президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Создание спортивного объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» при поддержке регионального правительства.

 

Фото (Валерия МОИСЕЕВА): https://gov-murman.ru/info/news/565632/#&gid=1&pid=18

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять