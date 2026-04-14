Физическая сила и цифровая ловкость: в Мурманске состоялся первый официальный чемпионат региона по фиджитал-спорту

В заполярной столице провели первый официальный чемпионат Мурманской области по фиджитал-спорту (функционально-цифровому спорту), который объединяет физическую активность и цифровые технологии. Мероприятие прошло на базе фиджитал-центра, специально оборудованного для проведения подобных соревнований. Стать частью первых официальных состязаний решили почти 50 спортсменов.

«Сегодня мы проводим наш первый чемпионат и очень приятно, что судить его приехали гости из Тюмени. Фиджитал-спорт довольно молодой вид спорта, хотя в Казани уже провели международные игры с участием множества стран. В прошлом году у нас открылся 11-й в стране фиджитал-центр. Мы тоже в числе регионов, развивающих данный вид спорта», – отметила на церемонии открытия министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

Участники определяли лучших в двух дисциплинах: «ритм-симулятор» и «двоеборье-тактическая стрельба». В первом виде спорта спортсмены демонстрировали скорость реакции и координацию, выполняя задания под музыкальный ритм с помощью цифровых интерфейсов. Во втором – сочетали физическую выносливость и меткость, проходя тактические стрельбовые упражнения с элементами цифрового контроля.

Дисциплина «ритм-симулятор» завершилась победой для Анастасии Мосьпан. «Серебро» завоевала Александра Короленко. Бронзовым призёром стала Ксения Анисимова.

Золотые медали в дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба» завоевала команда из Полярных Зорь. На втором месте команда факультета физической культуры и спорта Мурманского арктического университета. Замыкает тройку лидеров команда «КиберЗона» из Мурманского арктического университета.

Соревнования стали отборочными для формирования сборной команды Мурманской области для участия в чемпионате Северо-Западного федерального округа, который пройдёт с 21 по 25 мая в Санкт-Петербурге.

Данное мероприятие стало подтверждением того, что фиджитал-спорт находит своих поклонников в Мурманской области. Это направление открывает новые возможности для спортсменов, позволяя им развивать как физические, так и интеллектуальные качества в увлекательной и современной форме.

Как отмечает региональное Министерство спорта, первый в Кольском Заполярье был открыт в конце 2025 года. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и олимпийский чемпион Никита Нагорный – президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Создание спортивного объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» при поддержке регионального правительства.

