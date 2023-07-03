Физические лица могут регистрировать свой товарный знак

29 июня 2023 года вступили в силу поправки в четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, позволяющие гражданам регистрировать товарные знаки

Ранее Гражданский кодекс предусматривал возможность регистрации товарного знака только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Поправками в ГК исключаются слова «юридические лица и индивидуальные предприниматели», а в число заявителей на регистрацию товарного знака включается «гражданин» (федеральный закон «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» от 28.06.2022 №193-ФЗ).

Таким образом, любое частное лицо (включая «самозанятых», но не обязательно) вправе зарегистрировать в качестве товарного знака логотипы, слоганы, упаковку, оригинальный принт, этикетку и прочие объекты интеллектуальной собственности.

Возможность регистрации товарного знака на физлицо может быть полезна учредителям, владельцам или руководителям бизнеса, кто хочет зарегистрировать товарный знак на себя, а не на фирму, чтобы в случае ухода сохранить за собой интеллектуальную собственность.

Кроме того, такая возможность полезна самозанятым гражданам для фиксации прав на разработанный товарный знак или способ индивидуализации товаров и услуг.

Выделяют следующие виды товарного знака:

- словесный – название бренда или компании, слоган;

- изобразительный – логотип компании;

- объёмное обозначение – трехмерные объекты, фигуры и прочие (например, оригинальная упаковка или форма товара);

- звуковой – звуки, шумы, фрагменты музыкальных произведений;

- комбинированный – наиболее часто встречающийся вариант, который сочетает название бренда, логотип и фирменные цвета.

Важно помнить, что товарным знаком не могут быть государственные символы, наименования международных организаций, обозначения, вошедшие во всеобщее употребление.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, товарный знак также не должен вводить клиентов в заблуждение. Поэтому нельзя употреблять обозначения, такие как «всероссийское», РФ, названия регионов, а также схожие с уже зарегистрированными знаками до степени смешения элементы.

Проверка на уникальность является одним из обязательных этапов регистрации товарного знака.