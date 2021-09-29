Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с отставанием, но обязательно будет построен в посёлке Малое Сафоново

В связи с переносом сроков завершения строительства в посёлке Малое Сафоново Физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа 28 сентября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и его заместитель Евгения Гордеева проконтролировали ход работ на этом социально важном объекте для жителей села.

Работы по подготовке территории – основания для создания ФОКОТ должны были завершиться ещё 28 августа этого года, но в связи с переносом сроков проведения конкурсных процедур, время завершения работ сдвинулось на неопределенный срок.

Прораб компании ООО «Строй-Норд», выполняющий работы по контракту с ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск, Гагик Барсегян заверил, что работы будут выполнены хоть и с отставанием, но с высоким качеством. Это третий аналогичный объект, возводимый компанией ООО «Строй – Норд».

ФОКОТ станет центром спортивной жизни посёлка. Здесь появится футбольное поле для использования летом, а зимой хоккейный корт, тренажёры, турники, баскетбольные щиты, беговые дорожки с тартановым покрытием.

В настоящее время на площадке ведутся работы по строительству дренажной системы.