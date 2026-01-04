Физкультурный конкурс «Лыжня зовёт» состоится в Мурманске в воскресенье

В это воскресенье в Мурманске состоится физкультурный конкурс «Лыжня зовёт». Участники соберутся 4 января в 12.00 на территории спортивного комплекса «Снежинка».

Спортсмены совершат лыжный парад по льду пяти городских озер. Треки проходят через Большое, Среднее, Глубокое, Безымянное и Семёновское озера.

Специалисты подготовили лыжные трассы в ночь перед мероприятием. Об этом сообщили в городской администрации.

«В этот день любителей здорового образа жизни ждёт насыщенная праздничная программа, в которую войдут почётный парад спортсменов по лыжному кругу на КП‑2, символическое зажжение огня конкурса, горячий чай и печенье для всех участников и зрителей», — отметил мэр Мурманска Иван Лебедев.

Чтобы мурманчанам было удобнее добраться до места проведения спортивного конкурса, с 4 января начнёт курсировать специальный автобус № 31 — от остановки на улице Радищева до спорткомплекса «Снежинка» в праздничные и выходные дни. Ещё один маршрут, №32, курсирует на КП-2 регулярно, от остановки на улице Карла Либкнехта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31668&page=1